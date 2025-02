"No me avergüenza decirlo". Steven Spielberg admite que 'Parque Jurásico' es la secuela secreta de una de las mejores películas de terror de la historia

Steven Spielberg es uno de los directores más queridos de Hollywood y durante casi toda su carrera mantuvo un exitoso idilio con el público. Es cierto que sus últimos largometrajes no han funcionado demasiado bien en cines, pero eso no quita que todavía sea el cineasta más taquillero de todos los tiempos (aunque puede que pierda ese título cuando James Cameron estrene 'Avatar 3').

De entre toda su filmografía como director, 'Parque Jurásico' ('Jurassic Park', 1993) sigue siendo su trabajo que más ha recaudado en salas y él mismo reconoce que su principal objetivo con ella era hacer una secuela de una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, que además también es suya. Y a mi juicio, es el mejor largometraje que ha dirigido Spielberg.

"Es descarado"

Muchos seguro que habrán caído ya en que me refiero a 'Tiburón' ('Jaws', 1975), la excepcional película de terror que está considerada como el primer gran blockbuster veraniego de Hollywood. El propio Steven Spielberg reconoció en The New Yorker apenas meses después del estreno de 'Parque Jurásico' lo siguiente:

"No me avergüenza decir que con 'Parque Jurásico' sólo intentaba hacer una buena secuela de 'Tiburón'. En tierra. Es descarado, puedo decírtelo ahora."

Lo cierto es que Spielberg tuvo la oportunidad de hacer una secuela oficial de 'Tiburón', pero cuando Universal se lo propuso, él se negó categóricamente a hacerla porque creía que había hecho ya "la película definitiva de tiburones". Eso sí, años después comentó a EW otro de los motivos por los que no quiso hacerla: "Había terminado con el océano. Habría hecho la secuela si no lo hubiera pasado tan mal en el mar en la primera película".

Tiene por tanto sentido que optase por cambiar de escenario y pasase del océano a tierra firme en 'Parque Jurásico'. No obstante, la experiencia de rodar esta adaptación del best seller de Michael Crichton tampoco fue precisamente placentera para Steven Spielberg. ¿El motivo? Tener que trabajar de forma simultánea en ésta y en 'La lista de Schindler' ('Schindler's List', 1993). Esto recordaba al respecto en EW:

"Cuando por fin empecé a rodar 'La lista de Schindler' en Polonia, tenía que volver a casa dos o tres veces por semana y conectarme por satélite con el norte de California... para poder aprobar las tomas del T-Rex. El hecho de tener que hacer esto me producía un tremendo resentimiento y rabia, porque tenía que pasar del peso emocional de 'La lista de Schindler' a dinosaurios persiguiendo jeeps, y lo único que podía expresar era la rabia que me producía en aquel momento."

Spielberg define esa experiencia como "una carga", pero reconoce que todo cambió cuando 'Parque Jurásico' llegó a los cines en 1993 y arrasó, llegando a convertirse en la película más taquillera de todos los tiempos. Ese honor lo mantuvo apenas unos años, pues 'Titanic' de James Cameron la acabó destronando a principios de 1998. Curiosamente, con 'Tiburón' sucedió algo parecido, pero su reinado fue más breve por culpa del arrollador éxito de 'La guerra de las galaxias' ('Star Wars', 1977) de George Lucas, amigo y socio de Spielberg. De hecho, ese taquillazo dio comienzo a una tradición en Hollywood donde los cineastas se felicitan cuando este codiciado récord es superado.

