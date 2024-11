"Pensé que era una broma". John Williams compuso una de las mejores bandas sonoras de la historia, pero dejó a Steven Spielberg con el culo torcido

Es dificilísimo imaginarnos una película de Steven Spielberg sin la magia de una buena banda sonora compuesta por John Williams. Las colaboraciones entre el director y el compositor se han extendido a lo largo de varias décadas, pero por lo visto parece que Spielberg no las tuvo siempre consigo a la hora de confiar en las apuestas de Williams.

No sé, no sé

'Tiburón' fue la quinta película de Steven Spielberg y marcó su segunda colaboración con John Williams tras 'Loca evasión' ('The Sugarland Express'). Así que se ve que todavía no había tantísima confianza ni historia entre los dos, porque la verdad es que la propuesta de banda sonora para 'Tiburón' no le impresionó demasiado.

"Pensé que era una broma cuando Johnny [Williams] la tocó para mí en el piano de su casa", dijo Spielberg en una entrevista con Setephen Colbert en 2023. "Me llamó y me dijo...¡Tengo el tema musical de Tiburón, ven a escucharlo en el piano!. Así que fui corriendo a su casa y Johnny se sentó en el piano"

John Williams y Steven Spielberg

"Johnny estaba muy emocionado de con la presentación, y coge un par de dedos... No todos, los diez, solo un par porque no necesita los diez y hace: 'Duh-duh... duh-duh", continuó el director. "¡Y empecé a reírme! Porque Johnny tiene sentido del humor, pero nunca me había hecho algo así antes. Pensé... Ah, esta es una nueva cara de Johnny. Solo habíamos hecho una película juntos antes de esto, 'Loca evasión'. Pero ahora es un "looser" y somos colegas y puede hacer bromas conmigo".

Según el propio Williams, Spielberg estaba que no se lo creía e incluso le dijo que "No puede ser en serio". Pero el compositor estaba muy seguro de su idea y le prometió que la cosa cambiaría cuando añadiesen violoncellos y contrabajos y más orquestación. Y, al final, nos dejó una de sus bandas sonoras más icónicas y potentes.

