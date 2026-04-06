'One Piece' desvela uno de sus mayores secretos. Eiichiro Oda presenta oficialmente al gran villano del manga, aunque deja más preguntas que respuestas

Cuando Eiichiro Oda aseguró que en la Saga Final de 'One Piece' revelaría los secretos que se había estado guardando, no estaba de broma. Durante el Arco de Elbaph ha ido soltando varios bombazos del pasado y finalmente hemos podido saber la verdad sobre el Incidente de God Valley, pero ahora el mangaka ha ido un paso más allá presentando oficialmente al gran villano de la historia.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers monumentales sobre el manga de 'One Piece'. Si no llevas la historia al día, no leas más.

Saliendo de las sombras

Hasta hace relativamente poco, sobre todo teniendo en cuenta todo el tiempo que se lleva publicando 'One Piece', pensábamos que los Cinco Ancianos eran los grandes villanos de la serie. Pero resultó que el trono del Gobierno Mundial en realidad estaba ocupado por Imu, una figura misteriosa que en realidad maneja el cotarro y gobierna el mundo a su antojo.

Todavía sabemos muy poquito sobre Imu, aunque Oda nos ha ido dando pistas poco a poco y sabemos que tiene una vendetta personal contra los herederos de Joy Boy, Nefertari D. Lili y Davy Jones: Luffy, Vivi y Barbanegra.

La cosa se ha ido calentando cada vez más en Elbaph, y ahora que los Caballeros Sagrados han sido superados y los Sombrero de Paja han descubierto cómo liberar a las víctimas del Domi Reversi, a Imu no le ha quedado más remedio que bajar al fango y resolver las cosas por sí mismo.

Así, en las páginas finales del capítulo 1179 de 'One Piece', Imu sale por fin de las sombras y ha revelado su aspecto, con Oda presentándolo como San Nerona Imu, el rey del mundo.

Emporio Ivankov ya especuló hace muchos capítulos que la identidad de Imu era la de San Imu de la Casa Nerona, uno de los veinte gobernantes que se aliaron hace 800 años, y parece que dio en el clavo. Oda confirma en este capítulo que es uno de los veinte fundadores originales, así que podemos asumir que o bien es inmortal o ha conseguido alargar su vida durante casi un milenio.

El aspecto de Imu tampoco es el de un humano corriente, lo que choca bastante, teniendo en cuenta lo racistas que son en el Gobierno Mundial con los gyojin y cualquier raza no humana. A simple vista recuerda un poco a un lunariano, o también a la forma demoníaca de Robin, pareciendo una suerte de diablo con cuernos.

Es muy posible también que esta se trate de una forma híbrida, porque Imu parece poseer una fruta del diablo Zoan mítica que le permitiría transformarse en una criatura gigantesca. Ahora bien, Oda también ha revelado junto con su aspecto que su poder es simplemente "Fruta del Diablo", un nombre muy específico que tampoco deja demasiada información sobre el alcance de sus habilidades.

Ya hemos visto que puede transformarse, que puede poseer a otros y también teletransportarse a sí mismo u a otros con sus círculos mágicos. Habrá que ver el alcance de sus poderes, pero desde luego la aparición de San Nerona Imu no augura nada bueno y promete sacudir todo lo que sabemos tanto del pasado de 'One Piece' como del origen de las frutas del diablo.

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