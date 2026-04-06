Después del éxito de 'Super Mario Galaxy', creo que sus creadores deberían explorar otros juegos antes de meterse de lleno con 'Super Smash Bros.'

En una industria como Hollywood donde las franquicias mandan y el éxito suele medirse en términos de continuidad, no sorprende que cada gran estreno venga acompañado de teorías sobre universos compartidos. Y 'Super Mario Galaxy: La película' no es la excepción.

Tras el éxito de su predecesora, la nueva entrega amplía el mundo de Nintendo en pantalla con múltiples guiños y cameos que han disparado la imaginación de los fans. La presencia de personajes de otras sagas, como Star Fox o referencias a clásicos de la compañía, ha llevado a muchos a pensar que se está construyendo algo mucho más grande, incluso una posible adaptación de Super Smash Bros. al cine. Sin embargo, aunque todo parece apuntar en esa dirección, la realidad detrás de estos cruces es bastante diferente a lo que muchos esperan.

Cameos y teorías

La secuela da un paso más allá respecto a la primera película al incluir personajes y referencias que van más allá del universo directo de Mario. Apariciones como la de Fox McCloud o guiños a franquicias como Pikmin y accesorios clásicos de Nintendo han reforzado la idea de que podría estar gestándose un gran crossover cinematográfico.

Sin embargo, el creador del juego Shigeru Miyamoto ha sido muy claro al respecto: "Diría que, a diferencia de algo como 'Super Smash Bros.', no creo que se dé una situación en la que todos los personajes de Nintendo se unan al juego”. Sus palabras enfrían bastante las expectativas de aquellos que pensaban ver una película sobre el famoso juego de lucha.

Lejos de seguir el modelo de universos compartidos como el Marvel Studios, la intención detrás de estas inclusiones parece mucho más sencilla. "Mientras trabajábamos en esta película, me di cuenta de nuevo de lo variados y talentosos que son los personajes de Mario", explicó Miyamoto, dejando claro que el foco sigue estando en celebrar ese universo.

En esa misma línea, añadió: "Tenemos muchos personajes para hacer una película, y aun así queríamos añadir un toque especial, algunos cameos secretos aquí y allá. Y verán que hay un personaje secreto que juega un papel importante". Más que preparar spin-offs, la idea sería enriquecer la experiencia con sorpresas para los fans.

Por ahora, todo indica que no habrá un gran crossover entre franquicias. Aunque eso pueda decepcionar a algunos, también deja la puerta abierta a seguir explorando individualmente el enorme catálogo de personajes de Nintendo, sin necesidad de unirlos todos en una sola historia.

En Espinof | Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans

En Espinof | La primera adaptación de 'The Legend of Zelda' no se basaba en el videojuego, sino en las partidas de 'Dungeons & Dragons' de sus guionistas