'Proyecto Salvación' supera las 400 millones en cines y demuestra que el público ansía buenas películas originales de ciencia ficción

Que había mucha curiosidad por 'Proyecto Salvación' es algo que quedó desde que el tráiler de la película tuvo unas cifras de visionados impresionantes, pero eso no garantizaba que luego fuera a ser un éxito. Por suerte, así ha sido y la estupenda película de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling ha superado ya los 400 millones de dólares de ingresos en cines.

En concreto, esta adaptación de la novela homónima de Andy Weir suma ya 420,7 millones. En concreto, 'Proyect Salvación' acumula ya 217,1 millones de dólares en territorio norteamericano y 203,6 millones en el resto del mundo. De hecho, está aguantando tan bien fuera de Estados Unidos que no es para descartable que acabe superando a 'Marte (The Martian)', que hace 11 años se fue hasta los 630 millones de dólares de recaudación final.

Es cierto que todavía no es un éxito comercial rotundo debido a su elevado coste -su presupuesto se estima en 200 millones de dólares-, pero todavía le queda recorrido, siendo evidente que solamente puede calificarse a 'Proyecto Salvación' como un triunfo para Amazon MGM Studios. Que no nos olvidemos además que estrenar sus películas en cines no deja de ser una carísima estrategia de marketing antes de que esos títulos lleguen a Prime Video con un perfil mucho más algo que si se lanzasen directamente allí.

El tremendo consenso generado por 'Proyecto Salvación' entre crítica y público demuestra que una cosa que todos ansían son las buenas películas originales de ciencia ficción. No todo tiene que formar parte de una gran franquicia para llevar el público en masa al cine, y eso es una muy buena noticia para las salas.

Lo que falta es que haya más películas que también lo consigan, ya sean nuevas adaptaciones de Weir, de otros autores o historias completamente originales que se cuenten por primera vez en una película. Esperemos que al menos lo de 'Proyecto Salvación' no se quede en un espejismo y tenga algún tipo de continuidad. Y que no sea con alguna pérdida de tiempo, que ya nos conocemos a Hollywood queriendo sacar dinero rápido de cualquier cosa que haya gustado...

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