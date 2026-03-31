Si te ha gustado ‘Proyecto salvación’, hay un clásico del cine de ciencia ficción y aventuras que también lucha por la supervivencia de la existencia

De igual modo que sus personajes se han propuesto salvar la humanidad a toda costa, ‘Proyecto salvación’ se ha propuesto salvar los cines y la posibilidad de un blockbuster de ciencia ficción en el panorama actual. No le está yendo mal en la tarea, recaudando bastante en taquilla y sumando en general cariño de la crítica y del público.

Es también interesante que una película decida abordar la posibilidad distópica del apocalipsis con cierta esperanza, en lugar de centrarse en puramente la urgencia de la situación, y poniendo en cierto valor la existencia. No hay muchas referencias similares ahora mismo, aunque sí podemos encontrar alguna en el pasado como ‘Naves misteriosas’.

En el espacio nadie olerá a tus plantas

Un pequeño clásico de culto de la ciencia ficción espacial y el cine de aventuras, protagonizado por un eterno actor de raza como Bruce Dern, que se pone a las órdenes de un por entonces director debutante como Douglas Trumbull. Una estimable joya a reivindicar que se puede rescatar en plataformas de alquiler.

En un futuro no muy distante, la vegetación del planeta ha quedado aniquilada tras años de explotación descuidada e inconsciente. Una misión espacial se ha llevado algunos de los especímenes que quedaban en una especie de “arca de Noé” galáctica y vegetal donde Freeman Lowell es el botánico especialista. Una misión que se volverá especialmente personal cuando se niegue a destruir las plantas que ha logrado criar en la órbita de Saturno.

La soledad de un hombre en una misión es un formato que va bastante bien a este tipo de ciencia ficción, aunque esta nos pide pensar un poco más allá de lo convencional en torno a la vida. Concretamente, nos da pie a plantearnos si nuestra alianza no debería ir con la existencia en general y no únicamente con el género humano, sobre todo cuando este está tan dispuesto a lanzarse a su propia destrucción.

‘Naves misteriosas’: persistencia frente a la destrucción

No busca las conclusiones más elaboradas sobre su idea, aunque ‘Naves misteriosas’ es capaz de resultar íntima y emotiva dentro de su cacharrería futurista. Trumbull exhibe aquí su pasado trabajando en los efectos especiales de ‘2001: Una odisea en el espacio’, creando un entorno bastante tangible y creíble para que no nos resulte difícil comprar la premisa e insertarnos en la situación.

Es necesario para poder seguir a este personaje, plantearse la pregunta en el corazón de la película. Aunque la narración presente altibajos, es el computo global donde ‘Naves misteriosas’ acaba conmoviendo. Por supuesto, ayuda tener a un interprete excelente y consumado como Dern sacando el trabajo como pocos.

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