Este anime de fantasía ha sido de lo mejorcito del año y ya ha sido renovado. La temporada 2 de 'Sentenced To Be A Hero' está oficialmente en marcha

Este año va a ser tremendo para los animes de fantasía, y además 2026 empezó fuerte con el regreso de 'Frieren: Beyond Journey's End'. No solo eso, sino que en cuanto a estrenos también llegó por todo lo alto 'Sentenced To Be A Hero' ('Yūsha-kei ni Shosu: Chōbatsu Yūsha 9004-tai Keimu Kiroku') para coronarse como uno de los animes más vistos de Crunchyroll desde su estreno.

La lucha sigue...

'Sentenced To Be A Hero' nos introdujo a un mundo en el que la peor condena es ser un héroe, ya que estás destinado a luchar contra una plaga de monstruos hasta la muerte... Solo para ser resucitado una y otra vez y seguir luchando, perdiendo tus memorias y tu identidad por el camino.

Este era el día a día de Xylo Forbatz, hasta que accidentalmente encuentra a la diosa Teoritta y forma un vínculo con ella. Así empieza a desvelarse una conspiración en la que ambos son piezas clave, y que va a traer cola de cara al futuro.

Ya se ha confirmado desde la cuenta oficial de 'Sentenced To Be A Hero' que la segunda temporada del anime está en producción, y adelantan que "los héroes siguen adelante, enfrentándose a un castigo interminable". También se ha desvelado un primer póster promocional con nuestros protagonistas continuando su viaje y adelantando la siguiente etapa.

Por ahora el anime ha adaptado las tres primeras novelas ligeras de Rocket Shōkai y Mephisto. En total se han publicado ocho volúmenes por el momento, con lo que habría material de sobra para otra temporada corta de 12 o 13 capítulos. Ahora bien, la segunda temporada de 'Sentenced To Be A Hero' no tiene fecha prevista y lo cierto es que su estudio está hasta arriba de proyectos.

Studio Kai estrenará tres animes esta primavera, incluyendo 'Rompiendo el hielo' en Netflix. Habrá que ver si tienen muchas más series en producción y esto retrasa lo nuevo de 'Sentenced To Be A Hero', aunque teniendo en cuenta el éxito que han cosechado quizás no quieran dejar pasar el hype y podamos esperarla para principios de 2027.

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