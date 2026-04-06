Uno de los mejores animes recientes ya se puede ver al completo en Netflix. Una imperdible comedia familiar que te cuela la llorera a traición

Netflix está que no para últimamente sumando nuevas licencias de anime a su catálogo. Hace nada ha ido estrenando más capítulos de 'One Piece', 'Mob Psycho 100' y las películas de 'Code Geass', y ahora se marca otro tanto con uno de los grandes éxitos de anime del momento.
Una familia poco convencional
Desde que se estrenó en 2022, el anime de 'Spy x Family' se ha convertido en un clásico instantáneo y uno de los mayores bombazos en Japón, superado únicamente por 'Kingdom' como el anime más exitoso del país. Ya llevamos tres temporadas de anime, y ahora podemos disfrutarlo al completo en Netflix.
En la plataforma ya se podían ver las dos primeras temporadas, pero aún quedaban pendientes los capítulos más recientes, que arrancaron en 2025 y todavía eran exclusivos de Crunchyroll. Pero ahora la tercera temporada de 'Spy x Family' ha aterrizado en Netflix para ponerlos al día con los Forger, aunque por ahora únicamente en versión original con subtítulos.
'Spy x Family' combina thriller de espías con comedia familiar y gira en torno a la misión de infiltración de un agente conocido como Twilight. Para acercarse a su objetivo forma una familia ficticia con una funcionara llamada Yor y adoptan una niña llamada Anya, pero Yor es una letal asesina a sueldo y Anya tiene poderes con los que leer la mente de otros.
A pesar de que el anime maneja de miedo las tramas de enredos y el humor, convirtiéndose en un lugar feliz, esta última temporada ha venido con un terremoto de drama al meternos en uno de los arcos más trágicos de la serie hasta ahora. Y es que por muy bonita que sea, 'Spy x Family' sabe bien cómo sacarte la lágrima además de la sonrisa, demostrando que es mucho más que un pasatiempo tonto con el que echar el rato.
Así que si todavía teníamos pendiente la temporada más reciente de 'Spy x Family', es la oportunidad perfecta. Eso sí, aún nos quedaría pendiente la película 'Spy x Family Código: Blanco', que por ahora sí que continúa siendo exclusiva de Crunchyroll.
En Espinof | Las 7 mejores series de anime de 2026... hasta ahora
En Espinof | Orden de visionado de 'Spy x Family'. Cómo y dónde ver en streaming uno de los animes recientes más divertidos y no perdernos ni un tinglao de espías
