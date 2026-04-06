Al actor original de Dewey le ofrecieron "un pastizal" para participar en el revival de 'Malcolm'. Prefirió estudiar

No todo el mundo tiene claro de joven qué hacer con su vida, sobre todo si tienen ante sí todo un abanico de oportunidades. Así que es siempre encomiable cuando alguien lo tiene tan claro, que rechaza un dineral para seguir dedicándose a lo que realmente le aporta. Es el caso de uno de los protagonistas de 'Malcolm' (Malcolm in the Middle).

En lo que este viernes llega 'Malcolm: De mal en peor' (Malcolm: Life is still unfair), muchos de los fans se habrán fijado que tenemos una gran ausencia en el reparto original debido a que hemos tenido cambio de actor de Dewey. Caleb Ellsworth-Clark interpretará en esta ocasión al cuarto retoño de la familia debido a que Erik Per Sullivan decidió retirarse de la actuación poco después de terminar la serie original.

Más Dickens, menos Disney

No solo eso, sino que ha decidido dedicarse plenamente a sus estudios y actualmente está cursando un master en la universidad estadounidense de Harvard. Y de ahí, de navegar entre libros, no lograron sacarle los productores de 'Malcolm'.

«Está estudiando Dickens y es un estudiante increíble», comenta Jane Kaczmarek, Louise en la serie en un reportaje de The Guardian. «Le ofrecieron un pastizal para que volviera y solo dijo "Gracias, pero no".» Si bien no desvelan la cantidad, no debía ser poca debido a la expectativa que hay con la miniserie.

De esta manera, Sullivan es el único miembro del núcleo duro que no regresa a 'Malcolm: De mal en peor', que gira en torno a la celebración del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois. La miniserie cuenta por tanto con Frank Muniz, Bryan Cranston, Kaczmarek, Chris Kennedy Masterson, Justin Berfield y Emy Coligado.

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