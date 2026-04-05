'Super Mario Galaxy' revienta los cines con 372 millones en 5 días y rompe varios récords de taquilla para reírse de las malas críticas

El estreno de 'Super Mario Galaxy: La Película' solamente puede calificarse como un éxito atronador, ya que la nueva aventura en la gran pantalla del fontanero de Nintendo ha conseguido sumar 372,5 millones de dólares durante sus primeros cinco días en cines. Un dato impresionante, pero también es justo destacar que se queda ligeramente por detrás de los 387,8 millones con los que debutó en su momento 'Super Mario Bros: La Película'.

Poco ha importado las malas críticas que ha tenido 'Super Mario Galaxy' -apenas tiene un 42% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, pues el público de todo el mundo ha acudido en masa a verla. Tampoco es una sorpresa que eso haya sucedido, pues las críticas no afectan en casi nada al funcionamiento comercial de muchas películas.

El mejor estreno del año

De hecho, 'Super Mario Galaxy' ha conseguido varios récords como el de mejor estreno del año tanto en Estados Unidos, donde ha sumado 190 de esos 372,5 millones, como en mundialmente. Además se ha convertido en la primera franquicia animada en tener dos debuts por encima de los 350 millones de dólares.

Yo me lo pasé bastante bien con ella, ya que es cierto que sacrifica el tener un guion más consistente a cambio de buscar el estímulo constante para divertir al espectador, pero también que cumple con creces ese objetivo que se marca, por lo que encantado si siguen haciendo más. Y es que con esta franquicia me pasa algo parecido a con las películas de 'Sonic', que ninguna de ella es una maravilla, pero todas logran que disfrute y acabe contento.

Ahora habrá que ver cómo se mantiene 'Super Mario Galaxy' durante las próximas semanas. Ahí la referencia también será la primera entrega, que logró unos ingresos mundiales de 1.360 millones de dólares. Puede que esta segunda entrega se quede por debajo, pero es que tiene prácticamente garantizado superar los 1.000 millones cuando su presupuesto fue de 110.

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