Esta noche en TV, una de las mejores ganadoras del Óscar a la mejor película de la historia consagrando a un cineasta legendario

Entre los grandes detractores de los Oscars como concepto se esgrime a menudo cómo algunos cineastas históricos y evidentemente trascendentales en la historia del cine han quedado sin reconocimiento. Se suele mencionar Alfred Hitchcock por su falta de premios como director, aunque siendo justos una de su grandes obras como es ‘Rebeca’ se llevó el galardón máximo.

Hace fresquito en la mansión

Hitchcock firma una obra maestra del suspense con toques muy fantasmagóricos en su intriga de la mano de intérpretes excelsos como Joan Fontaine y Laurence Olivier. Una de las mejores ganadoras del premio a mejor película en los Oscar de todos los tiempos, y una de las mejores del cineasta británico, que se puede ver esta noche en televisión a través de La 2 a partir de las 22:15 (también en streaming gratis a través de JustWatch y de Filmzie).

El aristócrata Maxim De Winter se encuentra en Mónaco disfrutando de la vida opulenta hasta que posa sus ojos en una humilde dama de compañía. Se obsesiona hasta el punto de olvidar a su recientemente fallecida esposa Rebeca, lanzándose a un matrimonio impulsivo. Sin embargo, la nueva esposa de De Winter se dirigirá a su nueva residencia en la mansión de Manderley comprobando cómo el espectro de la anterior mujer sigue dominando la estancia.

Una adaptación de un gran melodrama de intriga donde Hitchcock acepta el ambicioso encargo de un grande e histórico productor de Hollywood como David O. Selznick, que prolongó aquí su periplo con los Oscars tras ganar el año anterior con otro clásico memorable como ‘Lo que el viento se llevó’. De ahí que se pueda argumentar que el maestro del suspense aquí estaba orientándose hacia algo más impersonal.

Su factura es, por lo menos, inconfundible, llevada hasta extremos excelsos con una puesta en escena magistral que convierte la atmósfera y el diseño de producción de la mansión en otros personajes. Las presencias se vuelven tangibles no sólo para los personajes, sino también para un espectador que cree contar con la pantalla como barrera.

La inmersión en la historia de ‘Rebeca’ es sensacional, elevada también por unos actores imponentes que ponen su propio sello sin estar plenamente azotados por la habitual dirección de hierro del cineasta. La combinación crea una obra maestra todavía asombrosa que nunca pierde textura ni excelencia.

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