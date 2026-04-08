El creador de 'The Boys' admite que la serie quiso adelantarse a las elecciones de EE.UU.: "Queríamos especular sobre cómo sería el autoritarismo estadounidense"

'The Boys' nunca ha sido solo una serie de superhéroes. Desde el principio, la ficción creada por Eric Kripke ha funcionado como una sátira afilada de la política, los medios y la cultura contemporánea, utilizando a personajes como Patriota (Antony Starr) como un reflejo incómodo y reconocible de figuras reales.

La serie ha construido su identidad precisamente en ese equilibrio entre lo exagerado y lo verosímil, recreando versiones superheroicas de polémicas del mundo real y la quinta temporada no se queda atrás, haciendo que Patriota tome el control de Estados Unidos.

Reaccionando a la realidad

A diferencia de temporadas anteriores, donde los guionistas podían inspirarse directamente en la actualidad, la quinta temporada supuso un cambio importante en el proceso creativo de la serie. Así lo explicó el propio Eric Kripke:

"En todas las temporadas anteriores [a la quinta], simplemente reaccionábamos a lo que sucedía en las noticias. Pero esta vez ha sido la primera vez que no estábamos del todo seguros de cómo iban a desarrollarse las cosas"

Esto obligó al equipo a adelantarse a los acontecimientos, construyendo una historia basada más en la especulación que en hechos concretos. Y, sorprendentemente, muchas de esas ideas han terminado pareciéndose demasiado a la realidad, reforzando el carácter inquietante de la serie.

La trayectoria de 'The Boys' siempre ha estado marcada por su capacidad de adaptación. Ya en la primera temporada, la trama de Luz Estelar (Luz Estelar) se reescribió para conectar con el movimiento #MeToo, convirtiendo su historia en un símbolo dentro de la serie y demostrando cómo la ficción podía dialogar directamente con el contexto social.

Algo similar ocurrió con personajes como Victoria Neuman (Claudia Doumit), una reinterpretación política que jugaba con las expectativas del público para lanzar un mensaje claro: no confiar ciegamente en ningún discurso, venga de donde venga. Este tipo de decisiones han consolidado a la serie como una sátira incómoda pero muy consciente de su tiempo.

Sin embargo, para esta nueva etapa, el reto era distinto. Ya no se trataba de reflejar el presente, sino de imaginar el futuro inmediato. Y según Kripke, esa apuesta ha resultado más certera de lo esperado:

"Teníamos la interesante tarea de especular sobre cómo sería el autoritarismo estadounidense, con la genuina -y, en retrospectiva, ingenua- esperanza de que la gente lo viera y dijera: '¡Menos mal que nos salvamos!'. Y resulta que nos dieron de lleno. Y, sinceramente, ha sido bastante preocupante ver cuántas de nuestras ideas, esas especulaciones, ya se han hecho realidad. Lo cual no es nada bueno, así que mi adelanto es: Las cosas no van nada bien".

Al final, lo pretenda o no, el resultado es una serie que ya no solo satiriza la realidad, sino que parece ir un paso por delante. Y ahí está precisamente lo más inquietante de 'The Boys', que busca despedirse a lo grande.

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