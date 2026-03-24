"Las cosas tienen un precio". El creador de 'The Boys' advierte que habrá una buena escabechina en el final de la serie

A medida que muchas superproducciones televisivas se despiden poco a poco, también se retoma el eterno debate sobre cómo serán sus finales y la falta de consecuencias reales para sus personajes. En este contexto, 'The Boys' se prepara para el estreno de su quinta y última temporada el próximo 8 de abril con una promesa clara: no seguir el camino de otras grandes historias de ciencia ficción donde, pese a todo, casi nadie paga un precio real.

No será un final sin consecuencias

El showrunner de la serie Eric Kripke ha sido especialmente contundente al criticar ese modelo en unas declaraciones recogidas por GamesRadar, apostando por una conclusión más dura, coherente y emocionalmente honesta para la serie de Prime Video.

"Al final es como: 'Oh, todos están bien'. No paro de gritarle a la pantalla: '¡Las cosas tienen un precio, no puedes salirte con la tuya así como así!'. Así que sí, no me encariñaría demasiado con ningún personaje de [The Boys] en particular".

Aunque avisa que la serie no cuenta con batallas masivas al estilo de 'Vengadores: Endgame' por limitaciones de presupuesto, Kripke sí que ha buscado mostrar que cada decisión de los personajes tenga consecuencias y que el espectador realmente sienta que no se puede dar nada por hecho, algo que ya podíamos imaginar por el tráiler de esta temporada 5.

Así que lejos de intentar competir en escala con otras producciones más caras, la temporada final de 'The Boys' apostará por un enfoque más centrado en los personajes. Según Kripke, el mundo estará completamente dominado por Patriota, con los protagonistas dispersos y en situaciones límite, lo que dará pie a enfrentamientos más íntimos pero igualmente intensos.

Aunque el propio showrunner reconoce que no tienen el presupuesto de fenómenos como 'Juego de Tronos' o 'Stranger Things', la serie compensará esa falta de espectáculo con choques directos entre personajes clave, buscando una resolución que resulte catártica y emocionalmente satisfactoria para el público.

"No hay escenas de batalla completas porque todavía no tenemos el presupuesto de Juego de Tronos, pero hay muchos enfrentamientos directos. Espero que sea catártico y emocionalmente satisfactorio, pero estoy un poco aterrado."

En un panorama saturado de grandes eventos donde casi todo el mundo sobrevive, la postura de Eric Kripke resulta muy refrescante. Apostar por consecuencias reales no solo eleva la tensión narrativa, sino que también refuerza el vínculo con el espectador, que sabe que cualquier personaje puede caer. Y eso también está bien.

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