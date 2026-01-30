En lo que acaba 'The Boys', Prime Video ya tiene su reemplazo con criminales con poderes. Una comedia sexual basada en uno de los mejores cómics de la pasada década

Llevaba algo más de diez años desde que se empezó a hablar de una posible adaptación pero no ha sido hasta ahora que no se ha dado luz verde. Prime Video ha encargado una primera temporada de 'Sex Criminals', el estupendo y entretenidísimo cómic de Matt Fraction y Chip Zdarsky.

El proyecto viene de la mano de Kumail Nanjiani que, junto a su mujer Emily V. Gordon ('La gran enfermedad del amor') y Tze Chun ('Gotham') han unido fuerzas para adaptar este cómic descrito, sobre todo en sus inicios, como una comedia sexual.

Ladrones del sexo

Publicada originalmente por Image entre 2013 y 2020 (editada en España por Astiberri), 'Sex Criminals' arranca con la historia de un chico que conoce a una chica solo para descubrir que ambos poseen la misma habilidad especial: cuando tienen un orgasmo, se para el tiempo. Un poder que terminan usando para lo único que es lógico usarlo: atracar bancos.

Más allá de la premisa loca y los líos que, como podéis imaginar, eso acaba ocasionando en la vida de estos dos atracadores (sí, existe una policía sexual en este mundo), 'Sex Criminals' es admirada no solo por su tono ligero sino también por cómo retrata los altibajos y los momentos más cotidianos de una relación de pareja.

«Estamos más que encantados de que personas tan talentosas den vida a nuestro estúpido cómic», declaran jocosos Fraction y Zdarsky. Este primero, de hecho, ya llevaba tiempo moviéndose para adaptarlo. De hecho, en 2015 firmó un acuerdo con Universal Television.

La primera temporada constará de ocho episodios y apunta a que llega en un momento perfecto en el que Prime Video necesita reemplazos para cubrir la próxima ausencia de 'The Boys'.

