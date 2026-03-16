'Una batalla tras otra' es la mejor película en los Oscars 2026. La Academia corona a Paul Thomas Anderson como el cineasta del año

La noche ya pintaba propicia con una carrera perfecta que le ha llevado a ganar casi todos los premios internacionales y de sindicatos. Pero finalmente Paul Thomas Anderson y su película 'Una batalla tras otra' superaron expectativas para coronarse como la película del año en estos Premios Oscars 2026.

Premio a mejor película, así como también mejor dirección y mejor guion adaptado para un Anderson que, tras ser ignorado en otras ocasiones a pesar de ser uno de los cineastas de su generación, se va esta noche con tres premios para él solo. Un reconocimiento tardío, pero merecido tras conseguir hacer otra obra maestra a sumar a una filmografía imprescindible.

Esos tres son los premios otorgados únicamente a Paul Thomas Anderson, pero la película ha triunfado incluso más ganando un total de 6 premios entre los que destacan también el galardón a mejor secundario para Sean Penn y el recién inaugurado premio a mejor casting, además de montaje. Todo un triunfo para una cinta bélica diferente que consigue coger el pulso del momento como pocas películas este año.

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