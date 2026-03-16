'Una batalla tras otra' consigue un Oscar histórico. La película de Paul Thomas Anderson es la primera en ganar el premio a Mejor casting

Si bien es bastante normal que las normas de los Oscars se revisen año a año en cuanto a requisitos para participar y otras cuestiones, lo que no es tan normal es que se incorpore una categoría nueva. En esta ocasión la Academia de cine estadounidense ha inaugurado con honores el premio a Mejor reparto, que ha caído en manos de ''Una batalla tras otra'.

O, más bien, en las de Cassandra Kulukundis, directora de casting de la película de Paul Thomas Anderson. De hecho, se lo quita a la gran favorita (Francine Maisler por 'Los pecadores') y si no hubiera ganado ella, si me preguntáis, se lo hubiera dado (de calle) a Gabriel Domingues ('Agente secreto'). Además, en la categoría se encontraban también Nina Gold por 'Hamnet' y Jennifer Venditti por 'Marty Supreme'.

Batalla ganada

'Una batalla tras otra' cuenta con un reparto estelar: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase infiniti, Tony Goldwyn, Wood Harris y Shayna McHayle entre muchos otros.

Para inaugurar el premio, hemos tenido todo un Fab Five, con Paul Mescal, Gwyneth Paltrow, Chase Infiniti, Wagner Moura y Delroy Lindo para presentar y dar bombo al premio alabando a los respectivos directores/as de reparto nominadas.

La categoría de mejor casting fue anunciada oficialmente en 2024 con el objetivo de estrenarla en 2026. Una novedad que premia a los directores de casting ya que juegan, según la AMPAS, «un papel esencial en la realización de hacer películas». Un reconocimiento que ya llevaban reclamando desde finales de los 90.

Sin embargo, como ya he recalcado, la Academia suele ser bastante estática con las categorías de los Oscar. De hecho, la última incorporación de una categoría fue la de Mejor película de animación allá en 2001. Anda que no ha llovido desde entonces.

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