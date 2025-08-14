Antony Starr dice adiós a Patriota. El protagonista de 'The Boys' se despide del monstruo que ha supuesto "el punto álgido de mi carrera"

Se acerca el final de 'The Boys' y va siendo hora de empezar a decir adiós. Al menos así lo ha entendido uno de los protagonistas de la serie, Antony Starr, que ha publicado una emotiva despedida en su Instagram no solo hacia los fans sino también hacia el personaje que ha encarnado durante seis años: Patriota.

"Creamos un monstruo y le echaré de menos", declara el actor dirigiendo sus palabras al creador y showrunner de la serie Eric Kripke, a quien llama "el otro padre de esta retorcida perlita de personaje". Starr destaca, además, cómo interpretar al villano le ha permitido explorar y forzar los límites de modo que nunca esperaba.

Imparable

La misiva aparece tras un periodo de reflexión una vez acabado de rodar la temporada 5 y final de la adaptación del cómic de Garth Ennis y Darick Robertson. Cinco temporadas (con algún spin-off ya emitido y otros en marcha) que para Starr ha sido una bestia imparable único en televisión:

"Es difícil (para mí) poner en palabras el viaje tan increíble que ha sido esto. Cuánta vida y crecimiento ha ocurrido. Lo asombroso que es el equipo. Ha sido realmente el puto álgido de mi carrera. Cuando comenzamos, no tenía ni idea de lo que venía. Este camión gigante salió de la estación y nunca paró. Excepto por el momento del Covid. Oh, y las huelgas. Eso también pasó. Pero aparte de esos dos momentos, nunca paró, haciendo su marca en el panorama televisivo. No hay nada como ello. Vive en su propio carril."

La temporada 5 de 'The Boys' llegará a Amazon Prime Video en algún momento de 2026, pero antes podremos ver la temporada 2 de su spin-off 'Gen V', cuyo estreno está programado para el próximo 17 de septiembre.

