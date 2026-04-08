Hoy en Prime Video, la extraordinaria película de ciencia ficción de uno de los mejores directores actuales que estuvo exclusivamente en Netflix

Hace no tanto tiempo que plataformas de streaming se vanagloriaban de ser el punto de rescate de muchas películas que Hollywood ya no se atrevía a estrenar, o le daba segundas oportunidades tras no tener suerte en taquilla. Ahora ya nada en un catálogo es medianamente permanente, porque apenas nada garantiza estar constantemente relevante, algo que sufrirán producciones especiales como ‘Aniquilación’.

Un fenómeno transformativo

La asombrosa película de Alex Garland, un fracaso en taquilla estadounidense en su momento pero con bastante alcance en el resto del mundo gracias a su estreno en Netflix, es una de las obras de ciencia ficción más estimulantes y estremecedoras de los últimos años. Ahora se encuentra en el catálogo de Amazon Prime Video, dándonos una nueva oportunidad de ver la gran obra de uno de los mejores autores de la ciencia ficción.

La bióloga Lena lleva años devastada tras la desaparición y aparente muerte de su marido, que acudió en una misión gubernamental secreta para investigar el aterrizaje de un misterioso elemento extraterrestre que ha causado cambios en una zona de Florida.

Un día este reaparece repentinamente, pero no parece comportarse igual a cuando era antes de irse de misión. Para investigar si la misteriosa zona ha tenido algún impacto en él, Lena y un grupo de 4 investigadoras se dirige a su interior.

Garland adapta la primera de una serie de novelas de culto que aprovechan un elemento desconocido de ciencia ficción para indagar en la psique humana. Algo muy apropiado para un cineasta de marcado carácter humanista, que le gusta indagar en cómo lo sobrenatural o lo extraordinario exacerba las fracturas de la experiencia humana, como pueden ser en este caso el trauma, la depresión, el duelo o la necesidad de transformación.

'Aniquilación': una odisea deformada

Desde que decidió tomar la ruta del autor total, el británico ha ido mostrándose como uno de los directores en activo con películas que no tienen miedo en tomar decisiones arriesgadas y hasta hostiles contra un espectador que espera todo de forma literal. ‘Aniquilación’ puede ser su obra más redonda y también de las más polarizantes, algo que no es decir poco existiendo la también increíble ‘Civil War’.

De la mano de un reparto formidable, liderado con buen aplomo por Natalie Portman, el director nos lleva por una odisea espeluznante y llena de hallazgos, desde sus incursiones en el género de terror hasta impresionantes despliegues de efectos especiales muy concretos. Que una plataforma esté dispuesta a dejar marchar una obra así muestra en qué punto de cambio nos encontramos con el streaming.

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