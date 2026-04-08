Usopp tendrá su propio spin-off de 'One Piece'. Llegará directamente a Netflix y promete contar la gran aventura de Luffy con "múltiples piezas"

En Netflix han encontrado oro con 'One Piece' y poco a poco se están haciendo con la franquicia. Ya tiene en sus manos el live action, que estrena su tercera temporada el año que viene, va sumando cada vez más capítulos del anime original y también tiene un remake en marcha de la mano de Wit Studio.

La cosa no termina ahí, y este mismo año también estrenará un nuevo anime un poco peculiar: la versión LEGO de 'One Piece'.

Con muchas piezas

El anuncio ha llegado desde la cuenta oficial del equipo de Eiichiro Oda y Netflix, confirmando que ya está en parcha 'LEGO One Piece', un anime que volverá a contar las historias del East Blue y el Grand Line.

Específicamente, parece que esta nueva serie estará muy conectada con el live action, porque no tiene pinta de que vaya a avanzar la trama mucho más allá de la segunda temporada. Además, estará narrada por Jacob Romero Gibson, Usopp en la serie de Netflix, con su punto de vista como "capitán" y todas las trolas que se le ocurran por el camino.

En principio 'LEGO One Piece' será una serie limitada de dos episodios, aunque siempre hay posibilidades de que se siga expandiendo según avance el live action. Por ahora lo que tenemos asegurado es su estreno el próximo 29 de septiembre, directamente en Netflix.

Teniendo en cuenta que la serie de 'One Piece' ya había lanzado varias colaboraciones con lego, una suerte de anime era el siguiente paso lógico. Y, conociendo el toque de las películas y las series de LEGO, podemos esperar que sepan darle su propio girito al mundo de 'One Piece' para desmarcarse del resto de adaptaciones que tenemos ya un poco sobadas... Que a este paso nos vamos a aprender el East Blue de memoria.

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