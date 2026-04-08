Estrenos (8 de abril). 45 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV

Resaca de la Semana Santa y, si eres de los que procesionó más al baño que por la calle, eres de los míos. Pero no hablemos de mis movimientos, hablemos de lo que más nos gusta cada semana: los estrenos. En esta ocasión 45 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+.

Malcolm: De mal en peor

Miniserie de cuatro episodios con el revival de 'Malcolm'. En esta ocasión la acción arranca con los preparativos de 40 aniversario de boda de Lois y Hal, momento en el que la familia se entera de que Malcolm lleva evitándolos conscientemente durante todos estos años.

Estreno el viernes en Disney+

Los testamentos

Volvemos a Gilead para ver una nueva generación de jóvenes mujeres en el régimen americano. Nos adentramos en la historia de dos jóvenes, una criada toda la vida en Gilead y la otra proveniente del extranjero, cuyas vidas se ven entrelazadas.

Estreno el miércoles en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

18 rosas (jueves)

Bandi (jueves)

Beckett (domingo)

Capitán Tsubasa. Campeones (viernes)

Confía en mí. El falso profeta (miércoles)

Embestida (viernes)

En casa de los Fury T2 (domingo)

Errores épicos (jueves)

Flipado sobre ruedas (viernes)

Kill Blue (sábado)

El muñeco de arcilla (jueves)

Rabo de Peixe T3 (viernes)

Salish & Jordan Matter (sábado)

Tigre y dragón (viernes)

Prime Video

The Boys T5 (miércoles)

Fist of the North Star (viernes)

Together (sábado)

HBO Max

Hacks T5 (viernes)

The Smashing Machine (jueves)

Disney+

La corona perfecta (viernes)

Malcolm: de mal en peor (viernes)

La Nena (domingo)

La Novia Gitana (domingo)

La Red Púrpura (domingo)

Superkitties T3 (miércoles)

Los Testamentos (miércoles)

Movistar Plus+

Afterburn (jueves)

Contigo, todo (domingo)

Golpes (viernes)

Mr. Polaroid (miércoles)

Policromía: el color en el arte antiguo (jueves)

Filmin

Todos el viernes

April

La asesina inconsciente

Asesinos internacionales

The Cleaners

Una decisión peligrosa

Dublineses (Los Muertos)

El efecto Helsinki

El extranjero

En el borde del mundo

National Anthem

Perro ladrador, poco mordedor

Pulse

Soñando con leones

Apple TV

Outcome (viernes)

Lo más de lo más en Espinof

Si por un casual no os convencen los estrenos de esta semana... venga que tenemos nuestros infalibles rankings con las mejores series y las mejores películas de este 2026. ¿Que lo queréis por plataformas? pues aquí están nuestras series y películas favoritas de Netflix y las series más destacadas de HBO Max, Prime Video y Disney+ en este año.

Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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