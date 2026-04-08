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Estrenos (8 de abril). 45 series, películas y documentales en Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney+, Movistar Plus+, Filmin y Apple TV

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Los regresos de 'El cuento de la criada' y la familia de Malcolm entre lo más destacado de la semana

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Resaca de la Semana Santa y, si eres de los que procesionó más al baño que por la calle, eres de los míos. Pero no hablemos de mis movimientos, hablemos de lo que más nos gusta cada semana: los estrenos. En esta ocasión 45 series, películas y documentales que llegan desde hoy a  NetflixPrime VideoFilmin, Movistar Plus+, Apple TV, HBO Max y Disney+.

Malcolm: De mal en peor

Miniserie de cuatro episodios con el revival de 'Malcolm'. En esta ocasión la acción arranca con los preparativos de 40 aniversario de boda de Lois y Hal, momento en el que la familia se entera de que Malcolm lleva evitándolos conscientemente durante todos estos años.

  • Estreno el viernes en Disney+

Los testamentos

Volvemos a Gilead para ver una nueva generación de jóvenes mujeres en el régimen americano. Nos adentramos en la historia de dos jóvenes, una criada toda la vida en Gilead y la otra proveniente del extranjero, cuyas vidas se ven entrelazadas.

  • Estreno el miércoles en Disney+

Todos los estrenos

Netflix

  • 18 rosas (jueves)
  • Bandi (jueves)
  • Beckett (domingo)
  • Capitán Tsubasa. Campeones (viernes)
  • Confía en mí. El falso profeta (miércoles)
  • Embestida (viernes)
  • En casa de los Fury T2 (domingo)
  • Errores épicos (jueves)
  • Flipado sobre ruedas (viernes)
  • Kill Blue (sábado)
  • El muñeco de arcilla (jueves)
  • Rabo de Peixe T3 (viernes)
  • Salish & Jordan Matter (sábado)
  • Tigre y dragón (viernes)

Prime Video

HBO Max

Disney+

  • La corona perfecta (viernes)
  • Malcolm: de mal en peor (viernes)
  • La Nena (domingo)
  • La Novia Gitana (domingo)
  • La Red Púrpura (domingo)
  • Superkitties T3 (miércoles)
  • Los Testamentos (miércoles)

Movistar Plus+

  • Afterburn (jueves)
  • Contigo, todo (domingo)
  • Golpes (viernes)
  • Mr. Polaroid (miércoles)
  • Policromía: el color en el arte antiguo (jueves)

Filmin

Todos el viernes

  • April
  • La asesina inconsciente
  • Asesinos internacionales
  • The Cleaners
  • Una decisión peligrosa 
  • Dublineses (Los Muertos)
  • El efecto Helsinki
  • El extranjero
  • En el borde del mundo
  • National Anthem
  • Perro ladrador, poco mordedor
  • Pulse
  • Soñando con leones

Apple TV

  • Outcome (viernes)
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Por cierto, si quieres estar enterado de todo, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

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