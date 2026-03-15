La temporada 2 de 'One Piece' de Netflix ha cambiado a Gold Roger para preparar una de las mayores revelaciones del anime y está confundiendo a los nuevos fans

La ejecución de Gold Roger es un evento canónico, y 'One Piece' no nos deja olvidarnos de ello. Arrancamos la segunda temporada de live action de Netflix con Luffy y su tripulación llegando a Loguetown, la ciudad donde nació y murió el Rey de los Piratas, e incluso se ha dejado ver un pequeño flashback con un encuentro muy significativo entre Roger y Garp.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre la temporada 2 de 'One Piece' de Netflix y sobre el anime de 'One Piece'

Cocinando poquito a poco...

En esta escena, Garp visita a Roger en la prisión momentos antes de que sea ejecutado públicamente. Pero el pirata le deja una sorprendente revelación: tiene un hijo.

Esta es una sorpresa que los fans del anime ya conocen y que traerá consigo mucho drama más adelante, pero por ahora el live action ha ido sembrando las semillitas y dejando a los espectadores a su aire, a ver qué recogen. Aunque también ha introducido un pequeño cambio físico para Roger, ya que su color de ojos es diferente.

Cuando apareció en la primera temporada Gold Roger tenía los ojos claros, los de Michael Dorman, el actor que lo interpreta en el live action. Pero para su breve aparición en la segunda temporada de 'One Piece' se han oscurecido los ojos y ahora los tiene marrones.

Esto tiene bastante sentido ahora que sabemos que Xolo Maridueña interpretará a Portgas D. Ace, el hijo de Roger. Especialmente para poder jugar con un cierto parecido entre ambos actores y aunque sea intentar colar que Ace ha sacado los ojos oscuros de su padre. Pero parece que el live action está intentando jugar a un despiste que ya nos intentó colar en su día el manganime: que Luffy es en realidad hijo de Roger.

Durante la segunda temporada de 'One Piece' hemos ido viendo bastantes paralelismos entre Luffy y el Rey de los Piratas, con muchos personajes comparándoles. Desde su actitud hasta la vida, su risa, hasta su reacción al enfrentarse a la muerte en Loguetown, como señala el capitán Smoker.

Kureha también plantea que la Voluntad de la D sigue viva en Luffy, como lo estuvo un día en Roger. Y parece que los nuevos fans de 'One Piece' que todavía están cayendo de lleno en la trampa, como muchos fans cayeron en su día con el anime.

Aún así, creo que es una decisión bastante acertada que de paso le da todavía más vidilla y misterio al tema, con lo que puede ser más emocionante según se vayan descubriendo cosas sobre la verdadera familia de Luffy. Especialmente porque puede dar más profundidad a la insistencia de Garp en que Luffy fuera un marine: si fuera en hijo de Roger, tendría aún más razones para querer alejarle del mundo de los piratas.

Por desgracia, si tiramos de matemáticas, el engaño no se sostiene demasiado: Roger fue ejecutado hace 22 años y Luffy apenas tiene 17. Cosas más raras se han visto en el mundo de 'One Piece', pero desde luego se demuestra que no hace falta estar emparentados para seguir los pasos de una leyenda.

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