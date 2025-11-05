La temporada 3 de 'One Piece' de Netflix encuentra a Portgas D. Ace en 'Cobra Kai' con uno de los fichajes más deseados por los fans del anime

Todavía no se ha estrenado la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix (aún nos toca esperar hasta marzo de 2026), pero el live action ya anda preparando su tercera temporada y poco a poco está desvelando algunos de los fichajes más esperados de la Saga de Arabasta.

Si hace nada conocíamos al intérprete que encarnará a Bon Clay, ahora le toca el turno a Portgas D. Ace, uno de los personajes favoritos de los fans de 'One Piece' y que más impacto tiene a la larga en la serie.

No sin mi hermano

Los rumores del fichaje de Ace llevan ya un par de años rondando con varios actores sonando muy fuerte en el fandom. Pero ninguno como Xolo Maridueña, el protagonista de 'Cobra Kai', que entre su química con Iñaki Godoy, que tiene la edad y el físico correctos y que ya viene de la casa de Netflix se había convertido en uno de los candidatos favoritos entre los fans de 'One Piece'.

Al final la liebre ha saltado y Netflix ha confirmado lo que muchos fans venían deseando: Xolo Maridueña será Ace en el live action de 'One Piece'. Lo han desvelado desde las redes sociales de la serie, anunciando su llegada en la tercera temporada.

"¡Vamos, hermano! Estamos listos para que llegues, te veo el el set", se puede oír a Godoy en el anuncio de Netflix, a lo que Maridueña responde "Vamos a ponernos a trabajar, Kiki".

Sin quitarle mérito a Maridueña, este ha sido uno de esos fichajes que parecen haberse hecho realidad por el clamor del fandom. Y ya que finalmente 'One Piece' no consiguió fichar a Jamie Lee Curtis como Kureha, parece que la serie de Netflix quería dar una alegría a los seguidores.

Todavía quedan muchos nombres por revelarse, pero según nos vayamos acercando más a Arabasta podemos ir esperando más anuncios de fichajes, especialmente para la banda de Baroque Works y los principales antagonistas de los Sombrero de Paja.

