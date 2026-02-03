"Me dejó completamente estupefacto". Werner Herzog confiesa que es un gran admirador de esta famosa película de superhéroes

Werner Herzog es un director de lo más particular que nos ha regalado algunas películas inolvidables a la largo de su carrera. Además, también ha ejercido como actor, dejándose incluso ver en títulos tan populares como 'Jack Reacher' o 'The Mandalorian', pero lo que seguramente muchos no sepan es que se declaró gran admirador de una de las películas de superhéroes más famosas de todos los tiempos.

Las palabras de Herzog sobre 'El caballero oscuro'

La película de superhéroes que pilló totalmente por sorpresa a Herzog fue 'El caballero oscuro', pues solamente se interesó por el aclamado largometraje de Christopher Nolan porque estaba protagonizada por Christian Bale, con quien había trabajado poco antes en 'Rescate al amanecer'. Así lo recuerda el cineasta alemán en The Hollywood Interview:

En cierto modo, 'El caballero oscuro' me dejó completamente estupefacto porque, por un lado, es una película enorme y comercial. Pero también me sorprendió lo oscura que era, como si fuera una premonición de algo que se nos venía encima. Fui a ver la película y me encontré con Christian Bale, que fue la única razón por la que la vi: quería ver cómo le iba a Christian, porque me encanta ese hombre, como actor.

Me encontré con Christian y (el director) Christopher Nolan, y le dije a Nolan: "Felicidades, esta es la película más importante de todo el año". Pensó que me lo estaba inventando o bromeando. Y yo dije: "¡No, no, no! Esta es una película de verdadera sustancia. No importa si es comercial o no". Y es maravilloso que haya hecho la película como lo hizo.

Además, Herzog reconoce que la película de Nolan le sirvió de inspiración para el remake de 'Teniente corrupto' que él mismo dirigió con Nicolas Cage al frente del reparto, aunque matiza que buscaba algo "con un enfoque diferente, porque 'El caballero oscuro' no es divertida en absoluto".

De hecho, Herzog hace una comparación directa entre la interpretación de Cage y la de Heath Ledger como Joker: "más aterrador, realmente aterrador, como Malcolm McDowell. Mientras que Nicolas Cage es más alegre. Ves la dicha del mal con Nicolas en esta película. Tan vil y degradado como llega a ser, tienes que disfrutarlo porque son estas cualidades las que lo conectan a él y a la película profundamente con el público".

Si queréis recuperar 'El caballero oscuro', la tenéis disponible en streaming a través de HBO Max. Por su parte, el remake de 'Teniente corrupto' lo encontraréis en Filmin.