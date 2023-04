Nicolas Cage cree que es una de sus mejores películas: un enloquecido thriller negro que puedes ver gratis en streaming

La experiencia Nicolas Cage nunca presenta escasez de desquiciadas propuestas, ya sea por su propia acción como actor principal o porque la premisa en cuestión es un vórtice de locura. O una combinación de ambas. La reciente 'Pig' nos demostró de nuevo que tiene cualidades de sobra para conmover y mostrarse vulnerable desde la contención, pero en el pasado mostró también su capacidad para introducir esa vulnerabilidad en una de sus interpretaciones salvajes.

En uno de sus pasos por los late-nights estadounidenses para promocionar 'Renfield' fue preguntado por sus películas favoritas de entre todas las que ha hecho. Hay espacio para las delicadas, como 'Pig' o 'Joe', pero la nota dominante entre sus elecciones fueron sus trabajos con directores de gran personalidad que le permitían lanzarse al histrionismo y colar sutilmente detalles de un personaje moralmente complejo que acaba emocionalmente roto. 'Al límite', 'Mandy' y también 'Teniente corrupto' fueron esas otras destacadas, y no faltan motivos para ello.

El puerto de la locura

Esta última resulta de las más interesantes, situada en medio de su periodo de mayor popularidad y su periodo de conversión a meme favorito de Internet. Su colaboración con Werner Herzog coincidió con uno de los puntos más delicados de su carrera, con sus finanzas severamente trastocadas y su imagen pública deteriorada, pero sacó con él uno de sus trabajos más impresionantes. Uno que se puede ver en streaming en Filmin y también de manera gratuita en Runtime (con anuncios).

Principalmente un remake de la película de mismo nombre de Abel Ferrara estrenada en 1991, aunque la relación y el parecido se terminan ahí y en la premisa. Terence McDonagh es un teniente de la policía de una Nueva Orleans azotada por el Katrina hace años. Los problemas de espalda le llevaron a probar la vicodina prescrita, sólo para terminar enganchado y, cuando eso ya no era suficiente, pasar a la cocaína y otros asuntos turbulento junto a su novia prostituta (Eva Mendes). Todo esto sucederá mientras investiga un asesinato de varios inmigrantes senegaleses.

Herzog está más que habituado a hacer retratos de obsesión y locura, tanto en ficción como en el formato documental, así que la sociedad con Cage resulta de lo más apropiada para este proyecto (y probablemente menos arriesgada para la integridad física que hacerlo con Klaus Kinski). Aquí la Nueva Orleans deteriorada tras el huracán resulta un entorno tan hostil y volátil como las peligrosas aguas del Amazonas que ha recorrido en más de una ocasión.

'Teniente corrupto': perversa diversión

El ambiente es tan viciado como perfecto para crear la atmósfera de este descenso a los infiernos, cargado con tanto thriller negro como de comedia absurda. Los relatos de la adicción comparten cierto extremismo con la obra de Ferrara, pero la obra original muestra una mordaz falta de piedad que la obra de Herzog sí decide aplicar. El alemán trata de encontrar un camino de redención para un alma descarriada, pero lo hace desde un ejercicio febril donde lo bizarro se desvela en cada esquina.

Así, entre apariciones de iguanas, escenas de sexo desquiciado y armas apuntando a ancianas, va mostrándose un mundo oscuro e incomprensible en el que Cage no se siente como un elemento externo. El actor se siente con libertad de experimentar y desmelenarse, pero entre sus excesos logra dejar instantes de posible salvación para lo poco humano que queda dentro de él. Parece que no queda nada más que convertirse en un chiste de mal gusto, pero este teniente tiene más debajo de su superficie, y el combo de director y actor lo exploran de maravilla desde la diversión perversa. No es de extrañar que Cage la recuerde con cariño.

En Espinof | Las películas imprescindibles de Nicolas Cage