HOY SE HABLA DE

Últimos días para ver en Netflix este magnético romance sobrenatural. Un intrigante misterio entre brujas y vampiros con viajes en el tiempo

Matthew Goode y Teresa Palmer se hacen solos esta sería de fantasía, ideal para los fans de 'Outlander'

El Descubrimiento De Las Brujas
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
marilo-delgado

Mariló Delgado

Editor - Anime
Linkedin
3523 publicaciones de Mariló Delgado

Cada mes Netflix nos da una de cal y una de arena renovando su catálogo, y apenas quedan unos días para poder ver una de las series de fantasía más peculiares de los últimos años. Basada en la trilogía de fantasía de Deborah Harkness tenemos 'El descubrimiento de las brujas', con un romance sobrenatural envuelto en la búsqueda de un manuscrito perdido.

No se puede luchar contra el destino

'El descubrimiento de las brujas' sigue a Diana Bishop, una historiadora que ha renunciado a su legado como bruja, al menos hasta que se da de bruces con un tomo medieval en Oxford que relata los secretos de las criaturas mágicas. Allí conoce a Matthew Clairmont un bioquímico que también resulta ser un vampiro y que la anima a formar una alianza para encontrar el manuscrito, a pesar de la enemistad entre sus dos especies. 

El Descubrimiento De Las Brujas T1

En total la serie de fantasía consta de tres temporadas que adaptan la trilogía al completo con un final redondo. Hasta ahora las podemos ver en Netflix, pero a partir del próximo 14 de abril dejarán de estar disponibles en la plataforma.

La temporada 1 de 'Outlander: Sangre de mi sangre' tiene un final redondo que deja con ganas de más. Cuesta no querer perderse entre sus líneas temporales y romances
En Espinof
La temporada 1 de 'Outlander: Sangre de mi sangre' tiene un final redondo que deja con ganas de más. Cuesta no querer perderse entre sus líneas temporales y romances

Si nos gustan las series del estilo de 'Outlander', con historia ficcionalizada y romances complicados, 'El descubrimiento de las brujas' es una apuesta segura. El misterio del manuscrito te envuelve desde el primer momento, mientras nos va adentrando al complicado mundo secreto de las brujas, vampiros y demonios, con sus propias leyes y convenciones sociales. 

'El descubrimiento de las brujas' sorprende también por su buen acabado visual, con unos efectos especiales bastante bien conseguidos y un reparto redondísimo encabezado por Matthew Goode y Teresa Palmer. Porque incluso en los momentos más rocambolescos que podrían pecar de cómicos, el reparto te lo defiende de miedo y entras perfectamente a su juego. 

El Descubrimiento De Las Brujas Netflix

Así que si aún la tenemos pendiente, mejor darse prisa y aprovechar la semana para ponernos al día. La buena noticia es que 'El descubrimiento de las brujas' no deja del todo el mundo del streaming y la seguiremos teniendo disponible en Sky Showtime y Movistar Plus+, al menos hasta nuevo aviso.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025


Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios