Los 7 mejores animes isekai que podemos ver en streaming esta primavera con lectoras voraces, grandes héroes y el mejor limo del mundo

Este 2026 viene muy potente si nos gustan los animes isekai, pero algunos de los mejores estrenos del género los tenemos esta temporada de primavera. Varias de las series más esperadas del año ya han arrancado y podremos seguirlas semanas a semana en streaming, así que vamos al lío para repasar los mejores isekai que se estrenan este mes para no perdernos nada.

That Time I Got Reincarnated as a Slime - Temporada 4

Sin duda uno de los reyes del género es 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' ('Tensei Shitara Slime Datta Ken'), y Rimuru Tempest regresa con su cuarta temporada después de dos años de espera. La historia arranca con un oficinista que se reencarna en un limo en un mundo de fantasía, pero tiene la habilidad de convertirse en todo aquello que devora.

Además, este año tendremos doblete de limo, porque el 30 de abril se estrena en cines la película 'Tears of the Blue Sea Arc'.

Disponible en Crunchyroll

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Temporada 4

Otro de los animes isekai del momento que tampoco puede faltar en la lista: 'Re:ZERO -Starting Life in Another World'. Además, las expectativas están altísimas porque llegamos a uno de los arcos más apreciados por los fans de la novela ligera.

La verdadera vida de Subaru, un chico japonés normal, arranca cuando reencarna en otro mundo. Allí descubre que tiene la habilidad de volver a un "punto de guardado" cuando muere, pudiendo cambiar las cosas para él mismo y aquellos a los que quiere ayudar.

Disponible en Crunchyroll

Ascendance of a Bookworm: Adopted Daughter of an Archduke

Siguiendo con regresos esperados tenemos 'Ascendance of a Bookworm', que estrena su cuarta temporada tras una espera de cuatro añazos. Y viene con un cambio clave muy prometedor: Wit Studio, el estudio detrás de 'Spy x Family' y 'Ranking of Kings' se hace cargo de la animación, así que podemos esperar un subidón a la calidad visual.

Myne es una amante de los libros, pero por desgracia se reencarnó en un mundo en el que no todo el mundo tiene acceso a ellos. Así que se decide a empezar a crear sus propios tomos, y en esta nueva temporada veremos su ascenso en la sociedad aristocrática.

Disponible en Crunchyroll

Welcome to Demon School! Iruma-kun - Temporada 4

Efectivamente, otra cuarta temporada para que no pare la cosa, y con otro de los isekai más aclamados de los últimos años tenemos el retorno de 'Welcome to Demon School! Iruma-kun'. Un anime más ligero y con muy buen rollo, que además promete meternos en un arco encantador con un festival de música.

Aquí tenemos a Iruma Suzuki, un chico humano que es arrastrado en contra de su voluntad al mundo de los demonios. Allí trata de sobrevivir lo mejor que puede mientras se abre camino en su nueva escuela.

Disponible en Crunchyroll

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon - Temporada 3

Uno de los animes isekai más peculiares que nos han llegado últimamente sin duda es 'Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon', en el que un fan de las máquinas expendedoras se reencarna en una. Pero, como no podía ser de otra manera, lo hace en un mundo de fantasía y se lanza a la aventura para acompañar a una heroína con ganas de comerse el mundo.

La tercera temporada del anime también supondrá el final de la historia, ya que adapta el arco final de la novela original. ¡Hora de despedirse de Boxxo!

Disponible en Crunchyroll

The Beginning After the End - Temporada 2

Si un anime necesita urgentemente una buena redención, sin duda es 'The Beginning After the End'. La primera temporada venía anticipada como el nuevo 'Solo Leveling', pero una adaptación regulera con una animación muy limitada perdió a los fans por el camino. Aún así, la historia es prometedora y si el anime aprendió de sus errores puede tenernos enganchados esta temporada.

Aquí tenemos a Arthur, quien en su día fue un poderoso rey y ahora se ha reencarnado y empezado una nueva vida, reteniendo sus conocimientos de adulto. Ahora empieza una nueva etapa de su aventura, veremos si esta vez las expectativas se cumplen.

Disponible en Crunchyroll

An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess

Pasamos a una de las novedades de la temporada con 'An Observation Log of My Fiancée Who Calls Herself a Villainess', que tiene su propio girito al género romántico con un anime de villanas.

Cecil es el príncipe heredero y esta prometido con Bertia, pero un día su prometida empieza a decir que se ha reencarnado en un juego y está decidida a ser la villana. Cecil no entiende ni papa, pero empieza a ayudar a Bertia a avanzar su "trama".

Disponible en Crunchyroll

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