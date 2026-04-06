Si echamos de menos 'Kimetsu no Yaiba' e 'Inuyasha', se acaba de estrenar el anime perfecto. Demonios, misterios sobrenaturales y el toque único de Rumiko Takahashi

La temporada de anime de primavera ya está aquí, y la verdad es que viene bastante potente y nos va a dejar una agenda muy apretada. Entre 'Witch Hat Atelier', 'Daemons of the Shadow Realm' y 'Dorohedoro' vamos muy bien cubiertos de anime de fantasía, pero Rumiko Takashi vuelve fuerte con 'Mao', la adaptación de su manga más reciente.
Un viaje movidito, con las sorpresas justas
Rumiko Takahashi es prolífica como ella sola y lleva publicando manga sin descanso desde los años 70. Nos dejó, entre otras tantas, 'Urusei Yatsura', 'Ranma 1/2' e 'Inuyasha', pero está lejos de retirarse y desde 2019 viene publicando un nuevo manga de fantasía oscura.
'Mao' es ideal si echamos de menos 'Inuyasha' y 'Kimetsu no Yaiba', con una suerte de thriller sobrenatural y una adolescente del presente arrastrada a un mundo diferente. Nanoka Kiba es una adolescente que sobrevivió a un accidente hace 8 años, y ahora transportada a la era Taisho japonesa (entre nuestros 1912 y 1926), donde conoce a un joven llamado Mao en un pueblo poblado por fantasmas.
Tras un primer encontronazo con una criatura, Nanoka despierta unos extraños poderes y empieza a investigar una serie de eventos relacionados con demonios a los que Mao ha estado siguiendo la pista. Así, a base de exorcizar fantasmas y onmyoji, ambos empiezan a descubrir más sobre el accidente que marcó el pasado de Nanoka y lo que ha unido sus destinos.
'Mao' es la nueva colaboración entre Takahashi y Sunrise, el estudio que se encargó de 'Inuyasha' en su día y le va de miedo al estilo de la autora. A pesar de que hay cierto regustillo a su anterior trabajo, en realidad 'Mao' tiene un poso bastante más oscuro mientras nos va envolviendo en el folclore japonés y sus criaturas.
En general, podemos esperar que 'Mao' tenga un tono un tanto más adulto, aunque sigue sin perder el toque y el humor de Takahashi en momentos puntuales. Aunque sí que es cierto que algunos elementos de la nueva serie están ya un poco manidos y parece que estamos ante una suerte de refrito de 'Inuyasha' con un envoltorio más adulto en una periodo histórico diferente.
Aún así, 'Mao' tiene un inicio intrigante, que si consigue crear su propia identidad puede darnos un nuevo clásico imprescindible. Visualmente, Sunrise hace un trabajo muy funcional, que a pesar de no tener un gran despliegue como anime de acción consigue darnos una ambientación envolvente y unos personajes sólidos y carismáticos. Gran parte del gancho es gracias al trabajo de doblaje, ya que contamos con Yuji Kaji como Mao, Natsumi Kawaida como Nanoka y Momoka Terasawa como Otoya, que inmediatamente se te meten en el bolsillo con sus actuaciones.
Si nos gustan los animes sobre folclore japonés, con un toque histórico y especialmente las tramas sobre exorcismos y demonios, 'Mao' puede ser una gran apuesta esta temporada. Cuenta con un inicio peculiar, que aunque no es nada que no hayamos visto en este tipo de historias y peca de formulaico, tiene el gancho justo para que queramos ver a dónde lleva la historia de Nanako.
El primer episodio ya está disponible en AnimeBox, donde podremos seguirla cada semana en japonés con subtítulos. Aunque, conociendo la plataforma, es muy posible que su versión con doblaje en castellano no tarde demasiado en llegar.
