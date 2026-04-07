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La temporada 3 de 'One Piece' pone rumbo a Alabasta. Netflix coge carrerilla y desvela la siguiente etapa en el viaje de Luffy y sus Sombrero de Paja

El live action de 'One Piece' no tendrá una espera infinita entre temporadas

One Piece
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Mariló Delgado

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La segunda temporada de 'One Piece' de Netflix tardó más de dos años en llegar, pero se ve que en la plataforma se han tomado las cosas en serio y no quieren dejar pasar tanto tiempo entre temporadas. Al fin y al cabo, ya están rodando los nuevos capítulos, y acaban de confirmar que no tardaremos tanto como esperábamos en llegar a Alabasta

¡A toda vela!

La segunda temporada de la serie nos ha metido en el Grand Line e introducido a Baroque Works, los que serán los grandes villanos de este arco. Tras conocer a la princesa Nefertari Vivi, Luffy y su tripulación deciden ayudarla a rescatar su reino, y la tercera temporada nos llevará inevitablemente a la isla de Alabasta. 

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Si veníamos temiendo una espera eterna, desde Netflix nos han dado una alegría: la tercera temporada de 'One Piece' llegará en 2027. Los nuevos capítulos además llevarán el subtítulo de 'La batalla de Alabasta', dejando claro que toda la nueva temporada se desarrollará en el reino de los Nefertari y que se viene mucha acción y drama por delante. 

One Piece T3

El final de la segunda temporada nos presentó oficialmente a Mr. 0/Sir Crocodile, que todavía tiene que hacer su gran aparición en la serie, pero también con el nuevo logo de 'One Piece' tenemos una pequeña referencia a sus poderes. Y, como los fans del manga y el anime ya saben, tenemos por delante algunos de los combates más peliagudos para Luffy y compañía hasta el momento.

Por ahora no se sabe más sobre la fecha de estreno, aunque es una noticia genial que en Netflix estén pillando un buen ritmo y apuntando a estrenos anuales para 'One Piece'. Ahora falta que se confirme si la cuarta temporada también está en marcha o si la historia de Luffy llega hasta aquí.

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