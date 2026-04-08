El creador de 'Mi reno de peluche' salta a HBO con su nueva miniserie. Tráiler y fecha de estreno de 'Half Man'

Cuando haces uno de los grandes fenómenos televisivos de los últimos tiempos, la presión para lo siguiente es alta puesto que todo el mundo va a ver qué has hecho a continuación. Y en esta ocasión lo siguiente a 'Mi reno de peluche' por parte de su creador y protagonista pinta fantástico.

HBO ha desvelado el tráiler y la fecha de estreno de 'Half Man', serie limitada de seis episodios en la que Richard Gadd también colabora con BBC. La ficción sigue la historia de dos hermanos que no comparten sangre pero sí todo lo demás. La trama arranca cuando uno aparece en la boda del otro y todo parece completamente diferente.

Frágiles

Esto lleva a una explosión de violencia a través de la cual exploraremos sus vidas desde los años 80 hasta la actualidad. Desde HBO definen la serie como un retrato de hermandad, violencia y la intensa fragilidad de las relaciones masculinas.

Junto a Gadd como Ruben y Jamie Bell como Niall, el reparto de la serie cuenta con Stuart Campbell, Mitchell Robertson, Neve McIntosh, Marianne McIvor, Charlie De Melo, Bilal Hasna, Julie Cullen, Amy Manson, Anjli Mohindra, Tim Downie, Tom Andrews, Philippine Velge, Stuart McQuarrie, Sandy Batchelor, Piers Ewart, Scot Greenan, Charlotte Blackwood, Calum Manchip y Kate Robson-Stuart.

'Half Man' se estrenará el 24 de abril en HBO Max.

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