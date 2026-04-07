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Número 1 de Netflix en 77 países. La serie que ha destronado a 'One Piece' con 12 millones de visualizaciones en 4 días

Es una simple cuestión de tiempo que se anuncie la temporada 4

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Mikel Zorrilla

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La temporada 2 de 'One Piece' había conseguido ser la serie de habla inglesa número 1 de Netflix durante tres semanas seguidas, pero no ha habido una cuarta. El motivo ha sido la tremenda acogida que ha tenido la temporada 2 de 'Besos, Kitty', que ha sumado 12,9 millones de visualizaciones durante sus cuatro primeros días disponible en la plataforma, habiendo alcanzado además el número 1 en 77 países.

Estrenada el jueves 2 de abril, lo cierto es que la temporada 3 de 'Besos, Kitty' ha tenido datos de audiencia algo peores que sus predecesoras. Y es que tanto la primera como la segunda tanda de episodios de la serie comenzaron su andadura con los mismos datos: 14,2 millones de visualizaciones en cuatro días cada una de ellas.

Su renovación está asegurada

XO

Con todo, los datos son muy buenos para 'Besos, Kitty', ya que no es una serie especialmente cara, pero además hay otro factor clave: esa caída deja claro que la cantidad de espectadores que empieza la serie y la acaba es muy alto. Lo normal es que las series vayan perdiendo seguimiento con el paso de las temporadas, por lo que todo apunta a que en Netflix están muy contentos con ella.

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Por supuesto que los datos de las próximas semanas van a ser importantes -la primera temporada desapareció del Top 10 con 35,4 millones de visualizaciones en cuatro semanas y la segunda con 27,1 millones en tres-, pero ahora mismo no hay ningún motivo para tener dudas sobre su continuidad en Netflix.

De hecho, la duda ahora ya no es tanto si será renovada o por una temporada 4 como cuánto tardará en anunciarlo. Y es que la showrunner Valentina Garza ya aclaró en Swooon que la temporada 3 es el final de un capítulo para 'Besos, Kitty' y que es "absolutamente al comienzo de un viaje con todo lo que han aprendido", que aún hay "muchos más hitos en su relación que podrían alcanzar".

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