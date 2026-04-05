Robert Pattinson admite por fin cuál es su película favorita de la saga Crepúsculo: "Siempre me ha gustado mucho esa"

La relación de Robert Pattinson con La saga Crepúsculo ha ido variando a lo largo de los años. Fueron las películas que lanzaron su carrera, pero luego renegó de ellas durante un tiempo y actualmente parece que ha hecho totalmente las paces con el hecho de haber interpretado a Edward Cullen. De hecho, ha sido ahora cuando por fin ha admitido cuál de las cinco películas es su favorita personal.

"Siempre me ha gustado mucho la segunda"

El actor ha concedido una entrevista a GQ acompañado de Zendaya con motivo de la campaña promocional de 'The Drama', y una de las preguntas era precisamente para saber cuál era su película favorita de la saga creada por Stephenie Meyer. Zendaya se atreve a pronosticar que es 'Crepísculo', pero Pattinson la corrige diciendo que "la verdad es que siempre me ha gustado mucho la segunda".

Sí que se sabía ya que 'Luna Nueva' era el libro favorito de Pattinson, pues así lo confesó en la Comic Con de la película que así era porque "me gusta la yuxtaposición de que de repente la gente sea... es un personaje tan sobrevalorado, Edward, y hay tanta gente viéndolo como un héroe romántico. En 'Luna Nueva', al menos como yo lo leí, él es tan humilde. Es un personaje que mira a Bella y piensa que ama algo demasiado, pero no puede estar cerca. Deliberadamente comienza a romper su relación, lo cual creo que es algo con lo que muchos se pueden identificar y que creo que es muy doloroso. Sí, la secuencia de lucha al final, Bella termina salvando a Edward como lo hace en todos y cada uno de los libros. Así que es muy gracioso cómo todos ven a Edward como el héroe y él ha sido salvado continuamente por la damisela en apuros".

Por mi parte, algo me dice que el hecho de que su personaje tenga una presencia más reducida en 'Luna Nueva' tiene también bastante peso en este hecho, algo que él mismo dejó entrever cuando destacó que "fue muy diferente también porque sabíamos más sobre qué tipo de película estábamos tratando. Tuve un papel mucho más secundario en esta. Empecé tres semanas después de que comenzaran a filmar y grabé muchas de mis primeras escenas haciendo las escenas de aparición. Eso significa que dije una sola palabra. En realidad, fue uno de los trabajos más relajantes que he hecho. Chris tiene una presencia muy tranquila y me llevé muy bien con él. Tuve un trabajo prácticamente libre de estrés durante tres meses. Fue genial para mí. Toda la presión recaía sobre Taylor".

'Luna Nueva' es la segunda peor película de la saga según la crítica con un 28% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, pero poco importó eso a los fans, ya que acabó arrasando en taquilla con unos ingresos mundiales de 709 millones de dólares, consiguiendo así casi el doble que los 392 millones que tuvo 'Crepúsculo'.

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