Últimos 2 días para ver en Netflix uno de los proyectos más icónicos de James Gunn y una mezcla estupenda de comedia, misterio y nostalgia

A comienzos de los 2000, mucho antes de que Hollywood hiciera de los live action una tendencia, hubo dos películas que lograron trasladar con bastante acierto el espíritu de una de las franquicias animadas más icónicas: 'Scooby-Doo' y 'Scooby-Doo 2: Desatado'.

Con un reparto encabezado por Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew Lillard y Linda Cardellini, estas adaptaciones mezclaron comedia, misterio y un toque sobrenatural con una estética muy fiel al dibujo original. El resultado fueron dos películas que con los años se han convertido en dos clásicos de culto para toda una generación.

La máquina del misterio

La primera película arranca con el grupo de amigos protagonista que, separado tras una pelea, se reúne de nuevo en una isla misteriosa donde nada es lo que parece. Con su mezcla de humor absurdo, villanos disfrazados y situaciones disparatadas, logra capturar el tono clásico de la serie original, pero adaptado al estilo de principios de los 2000.

Y poco después llegó la secuela, que subió la apuesta con más acción, más criaturas y un desfile de villanos icónicos sacados directamente de la serie original. Es una secuela más colorida y desatada, que apostó por el espectáculo sin perder el espíritu juguetón que todos recordamos.

Uno de los grandes aciertos de ambas películas es su guionista, James Gunn, que nos dejó uno de sus mejores trabajos antes de adentrarse por completo en el mundo de los superhéroes. Y después está su reparto, donde Matthew Lillard brilla especialmente como Shaggy, con una interpretación tan carismática que para muchos fans sigue siendo la versión definitiva del personaje.

Más allá de la nostalgia, estas películas funcionan porque entienden lo que hace especial a Scooby-Doo: el equilibrio entre el misterio ligero, la comedia y ese aire de aventura juvenil que nunca pasa de moda. Son ideales tanto para quienes crecieron con la serie como para quienes buscan un entretenimiento desenfadado y divertido. Pero será mejor darse prisa si queréis volver a disfrutarlas, porque saldrán del catálogo de Netflix el 8 de abril.

En Espinof | Las 10 mejores películas de 2026… por ahora

En Espinof | Las películas más esperadas de 2026