Hoy se estrena lo nuevo de 'Star Wars'. Episodios de 30 minutos que recuperan a uno de los villanos más icónicos de la saga

Como si fuera un regalo de buen lunes de Pascua, hoy llega la que para buena parte de fandom de Star Wars debería ser una de las series más esperadas de este 2026. Una serie que recupera (aunque ya sabemos que no se había ido del todo) a uno de los grandes villanos de toda la saga creada por George Lucas. Y lo hace en formato animado.

Dave Filoni sigue expandiendo su propio universo "Clone Wars", rastreando en esta ocasión la historia de Darth Maul después de su arco en la excelente serie animada. Lo hace en 'Star Wars: Maul - Señor de las Sombras' (Maul: Shadow Lord), cuyos primeros dos episodios (de 3o minutos de duración, como corresponde a la animación) acaban de aterrizar en Disney+.

El imperio del Maul

La serie se ambienta después del final de las guerras clon y nos encontraremos al sith de Dathomir intentando reconstruir su imperio criminal en un planeta aún no alcanzado por el Imperio. Ahí se cruzará con un padawan jedi desencantado, quien podría convertirse en el aprendiz que necesita para su búsqueda de venganza.

Podríamos decir que 'Maul - Señor de las sombras' surge, en parte, de las ideas para expandir al personaje que tuvieron que desechar durante el curso de sus apariciones en 'The Clone Wars' debido a que «esta no es su serie». Al menos así lo relataba Sam Witwer, la voz del Maul animado, durante la Star Wars Celebration de abril de 2025.

«Vamos a explorar un montón de cosas interesantes y vamos a hacer algunas de las cosas que siempre he querido hacer con el personaje pero Dave [Filoni] siempre decía "Mola la idea, pero no podemos. Esta no es su serie". Dijo eso algunas veces en lo que trabajamos juntos. Poco me imaginaba de que estaba planeando que en el futuro Maul tendría su propia serie para que podamos tomarnos algo más de tiempo y hacer algunas de las cosas que he pensado durante mucho tiempo.»

Desarrollada por Dave Filoni y Matt Michnovetz, con Brad Rau de director supervisor, lo que se ha visto ha gustado. Eso sí, como suele ser habitual en un universo como el de Star Wars, como la última vez que hayas visto al personaje fuese en la trilogía de precuelas, puede que su caracterización aquí sea algo chocante, ya que mucho de eso se desarrolla en 'The Clone Wars'.

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