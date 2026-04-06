Hoy se estrena uno de los animes más esperados del año, pero hacerlo ha sido una odisea para sus creadores: "No te puedes resistir al paso del tiempo"

Ya ha arrancado oficialmente la temporada de anime de primavera, y la verdad es que este trimestre llegan muchísimas series potentes que no nos queremos perder. Algunos de los animes más esperados del año arrancan este mes, y tras años de retrasos por fin se estrena la adaptación de 'Witch Hat Atelier' de Kamome Shirahama.

Cada lenguaje es único

El anime se anunció en 2022 con vistas a estrenarse en 2024... Pero en 2025 desde Bug Films avisaron que preferían retrasar el anime para no comprometer su calidad visual, y que apuntaban a "crear algo semejante a un blockbuster de Hollywod, algo tan profundo como 'El señor de los anillos".

Es un desafío tremendo para un estudio tan joven como Bug Films, pero al frente del anime de 'Witch Hat Atelier' tenemos a un director con muchas tablas, Ayumu Watanabe. Watanabe este año se ha marcado doblete dirigiendo también 'Akane-banashi', pero anteriormente nos dejó 'Los niños del mar' y 'Komi-san no puede comunicarse' o el anime de 'Ace Attorney', entre muchos otros, así que tiene muy claro cuál es el mayor desafío a la hora de adaptar un manga.

"Es la restricción de tiempo", reveló Watanabe sobre los desafíos de crear un anime. "Cuando adaptas al formato de televisión, hay momentos inevitables en los que la duración es insuficiente. No es que cortemos información del trabajo original, pero más bien amplificamos algunas partes en el anime. Inevitablemente perdemos tiempo en cosas, como incremental las descripciones de personajes o expresando cosas entre líneas".

Así que a la hora de adaptar 'Witch Hat Atelier', no es que se haya caído en relleno para extender ciertos momentos, sino que trasladar el ritmo de lectura del manga al anime ha sido complicado. Especialmente porque el manga y el anime utilizan lenguajes diferentes, y el formato audiovisual tiene sus propios ritmos y sus tiempos, y no permite detenerse eternamente en una viñeta para absorber todo su significado y detalles.

"Con el manga, el lector puede ir a su propio ritmo, pueden volver atrás y releer partes. Pero cuando pones eso en película, básicamente no puedes resistirte al paso del tiempo", explicó el director. "Hay cosas que inevitablemente no podemos retratar. Eso fue nuestro principal desafío".

El anime de 'Witch Hat Atelier' arranca este 6 de abril con un estreno doble de dos capítulos. Podremos seguir la serie semana a semana en Crunchyroll, donde también tendrá doblaje en castellano desde el primer día.

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