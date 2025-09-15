El anime de 'Witch Hat Atelier' sufre un brutal retraso, pero sus creadores tienen una buenísima razón: quieren estar al nivel de 'El señor de los anillos'

El anime de 'Witch Hat Atelier' sigue trayendo de cabeza a los fans de Kamome Shirahama. Y es que era uno de los animes más anticipados de este 2025 y nos viene poniendo los dientes largos desde que se anunció allá por 2022... Pero parece que vamos a tener que limárnoslos y seguir esperando sentados, porque 'Witch Hat Atelier' vuelve a retrasarse.

Lo bueno se hace de rogar

En principio 'Witch Hat Atelier' se iba a estrenar en 2024 pero se terminó moviendo su fecha de estreno a algún momento durante este 2025, aunque sus creadores no terminaban de casarse con ninguna fecha concreta. Ya estamos en tiempo de descuento y ha terminado pasando lo que muchos nos veníamos temiendo: que sí, que el estreno se va a 2026.

El anuncio ha venido desde las redes sociales del anime, en el que el equipo de producción se disculpa con los fans por la espera. Aunque nos han salido con la mejor razón del mundo, porque el retraso se debe a que el equipo necesita tiempo extra para trabajar más y mejor en la animación y estar a la altura del manga original de Shirahama.

"El anime para televisión de 'Witch Hat Atelier' ha cambiado su calendario de emisión de 2025 a 2026 para poder entregar una serie con la mayor calidad posible y poder mostrar completamente todo su encanto. Nos disculpamos sinceramente con todos los que estaban esperando esta emisión", se puede leer en el comunicado. "Nuestro equipo está trabajando con ma mayor dedicación y cariño en esta producción".

Y es que aunque se anunciase en 2022, en realidad el anime lleva en producción desde 2019. Como reportan desde Anime Hunch, el equipo de Bug Films quiere capturar el intrincado dibujo del manga original, y de hecho trabajan estrechamente con la autora para poder plasmar correctamente toda la magia de 'Witch Hat Atelier' en el anime.

"En las escenas en las que se invoca magia, incluso sin en el manga es expresado como una única viñeta que muestra al personaje siendo envuelto de repente en luz, en el anime es necesario añadir cosas como color y movimiento", han revelado los productores del anime. "Cada vez, consultamos con la autora sobre estos pequeños detalles de la magia, descubriendo cómo se activan, qué fenómenos producen, y cómo podemos hacer que estos visuales destaquen más en la pantalla".

Vamos, que los responsables del anime de 'Witch Hat Atelier' se han metido en un berenjenal tremendo y muy ambicioso. Ya con los primeros vistazos podemos ver que la calidad visual va a ser increíble, pero es que se han marcado un listón altísimo al que aspirar con 'Witch Hat Atelier': "Queremos crear algo semejante a un blockbuster de Hollywod. Algo tan profundo como 'El señor de los anillos".

En Espinof | 10 explosivos animes de fantasía clásica que no son isekai y se pueden ver en streaming

En Espinof | Si echas de menos 'Frieren' y no puedes esperar a su temporada 2, aquí van 5 maravillosos animes cargados de melancolía que se pueden ver en streaming