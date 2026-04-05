Número 1 de Netflix en 17 países. La película que ha destronado por sorpresa a 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' como la más vista de la plataforma

El reinado de 'Peaky Blinders: El hombre inmortal' como la película más vista de Netflix ha llegado a su fin. Era una mera cuestión de tiempo que dejase el primer puesto, pero lo que prácticamente nadie esperaba es que fuese a conseguirlo 'Humint', un thriller coreano que ha alcanzado el número 1 de la plataforma en 17 países.

Qué es 'Humint'

Escrita y dirigida por Ryoo Seung-wan ('Veteran. Por encima de la ley'), 'Humint' cuenta la historia de cómo un agente surcoreano une fuerzas con otro norcoreano cuando descubre un red de narcotráfico en Rusia en la frontera con Vladivostok. Todo ello les obligará a tomar grandes riesgos, sacando de paso a la luz secretos bastante turbios.

'Humint' es una película que mezcla lo más frenético del cine de acción con una trama más orientada al thriller de espionaje. Una apuesta ambiciosa que se ha visto recompensada con un éxito arrollador en muchos países de Netflix. Eso sí, en España no ha hecho tanto ruido, pues sí que llegó a entrar en el Top 10, pero desapareció rápidamente del mismo.

Jo In-sung, Park Jung-min, Park Hae-joon y Shin Se-kyung protagonizan este producción con un coste de 25.500 millones de wones, lo que se traduce en algo más de 15 millones de dólares. Luego en los cines coreanos recaudó algo más de 13 millones, pero ha sido ahora en Netflix cuando ha tenido su auténtico boom de popularidad.

Por desgracia, no hay suficientes críticas profesionales para que 'Humint' tenga una valoración global, pero en IMDb consigue una nota media de 6,5, mientras que en Letterboxd se queda en un 3,19 sobre 5, lo que apunta hacia una película sólida pero no imprescindible.

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