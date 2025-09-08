Orden de visionado de 'Spy x Family'. Cómo y dónde ver en streaming uno de los animes recientes más divertidos y no perdernos ni un tinglao de espías

Cada vez lo tenemos más fácil para ver animes en streaming, y uno de los fenómenos imprescindibles es 'Spy x Family', la comedia de espías en la que todos los miembros de una familia tienen identidades secretas.

La trama arranca cuando al agente Twilight le encargan acercarse a un objetivo muy esquivo que tan solo se deja ver en público para atender a las reuniones del prestigioso colegio en el que estudian sus hijos. Así que el plan está claro: formar una familia ficticia e infiltrarse en el país enemigo hasta cumplir su misión.

Para ello Twilight adopta la identidad de Loid Forger y adopta a una huérfana llamada Anya y se casa con una funcionaria llamada Yor Briar. El problema es que Anya tiene poderes telepáticos y Yor es la asesina más letal de todo el país, pero todos en esta familia tienen mucho que perder si se descubren sus identidades... Y en realidad pronto descubren que están más a gusto juntos de lo que esperaban.

Temporada 1

La primera temporada de 'Spy x Family' fue estrenada en 2022 de la mano de CloverWorks y Wit Studio. Consta de un total de 25 episodios y se encargó de adaptar los primeros 38 capítulos del manga, incluyendo episodios extras y bonus. Una carta de presentación ideal para entrar a las primeras misiones de espías y las dinámicas familiares.

Temporada 2

Esta temporada tan solo consta de 12 capítulos y ya se centra más activamente en mover la trama hacia adelante. Especialmente nos muestra mucho mejor la faceta de Yor como agente y asesina a sueldo durante una de sus misiones más complicadas hasta la fecha.

Disponible en Crunchyroll, Netflix y Amazon Prime Video

Spy x Family: Código Blanco

'Spy x Family: Código Blanco' es la primera película original del anime. Y, al no adaptar ningún arco concreto del manga en realidad se puede ver en cualquier momento, aunque personalmente recomiendo verla entre la segunda y la tercera temporada porque supone un pequeño relleno encantador.

En este caso, los Forger viajan a otra ciudad para probar la cocina local y ayudar a que Anya se prepare para un concurso culinario. Por el camino, se ven envueltos en una conspiración que pone en peligro la aparente paz entre Ostania y Westalis.

Disponible en Crunchyroll

Temporada 3

La tercera temporada del anime se estrena el próximo 4 de octubre, se emitirá en simulcast a través de Crunchyroll. Se espera que conste de 12 episodios y indague en la faceta de espía de Twilight y el servicio secreto WISE mientras muestra más detalles sobre su pasado.

