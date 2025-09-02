La temporada 3 de 'Spy x Family' confirma su fecha de estreno. El fantástico anime de espías regresa después de 2 años con un futuro luminoso

Ya desde el estreno de su primera temporada,'Spy x Family' se convirtió en un auténtico bombazo tanto en Japón como a nivel internacional. La alianza entre Wit Studio y CloverWorks para adaptar el manga de Tatsuya Endo salió de miedo, y con el éxito el anime entre manos tampoco tardó en llegar su primera película original, Spy x Family Código: Blanco'.

Ahora bien, si lo que queríamos era ver cómo continúa la historia hemos tenido una pausa de dos años de por medio.

Agente Twilight, su siguiente misión...

Ya sabíamos que la tercera temporada de 'Spy x Family' arrancará el próximo trimestre con los animes de otoño. Hemos podido ver un primer tráiler que ya nos adelanta que indagaremos en el pasado de Twilight, y podemos esperar que en las próximas semanas vayan llegando más vistazos.

Ahora, desde las redes sociales del anime Wit Studio y CloverWorks han desvelado un nuevo poster promocional de la temporada y han confirmado oficialmente que 'Spy x Family' regresa el próximo 4 de septiembre.

Para esta tercera temporada, el anime cambia de nuevo de directora y guionista, con Yukiko Imai y Rino Yamazaki asumiendo esos roles, respectivamente. Ambos ya participaron en las anteriores temporadas de la serie, así que en principio ya están familiarizados de sobra con ella y no debería haber grandes cambios a nivel creativo.

Por otro lado, podemos esperar que esta tercera temporada de 'Spy x Family' también sea corta, de unos 12 episodios de duración. Y aunque de entrada es un ligero chasco también es una buena noticia porque finalmente el anime ha dado tiempo de sobra al manga para respirar, ya que cuando terminó la emisión de la segunda temporada estaba muy cerca de alcanzarlo.

Por el momento el anime de 'Spy x Family' ha adaptado 63 capítulos de manga, mientras que ya hay un total de 122 publicados. Con este hiato de dos años, el anime ha dado espacio a Endo para seguir desarrollando el manga, con lo que las siguientes temporadas del anime no deberían hacerse tanto de rogar y es posible que podamos volver a estrenos anuales. Ahora, habrá que ver qué nos depara la tercera temporada de 'Spy x Family'... y dónde deja a los Forger.

