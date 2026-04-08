'Empatía' es mucho más que un drama médico. Explora las heridas personales en un viaje emocional entre la fragilidad humana y la conexión con los demás

A primera vista, 'Empatía' podría parecer otra serie más sobre terapeutas y hospitales, pero por suerte pronto acaba demostrando que es mucho más que eso. La historia se centra en Suzanne Bien-Aimé, una psiquiatra que regresa al trabajo tras un incidente traumático, enfrentándose a un hospital lleno de pacientes y colegas con historias igualmente complejas.

Mezclando drama, humor y elementos casi oníricos, la serie construye un retrato íntimo y muy profundo sobre cómo las heridas personales pueden afectar en cómo moldeamos nuestra capacidad de conectar con los demás.

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Entre la fragilidad y la empatía

El punto de partida es el regreso de Suzanne al Hospital Psiquiátrico Mont-Royal, donde comienza a trabajar con pacientes de larga duración, muchos de ellos olvidados por el sistema. Su enfoque, basado en la escucha y la empatía, choca con los métodos más tradicionales, pero también abre la puerta a pequeñas mejoras en personas que parecían casos perdidos.

En paralelo, la serie desarrolla un segundo nivel narrativo centrado en la vida personal de Suzanne y su compañero Mortimer. A través de impactantes cold openings, que incorporan elementos oníricos y surrealistas, vamos descubriendo poco a poco los traumas y secretos que marcan a ambos personajes.

Ese equilibrio entre lo profesional y lo íntimo es una de sus grandes virtudes. Cada revelación sobre el pasado de Suzanne recontextualiza su comportamiento, mostrando a una protagonista que está rota por dentro, pero que al mismo tiempo es capaz de sostener a los demás incluso cuando apenas puede sostenerse a sí misma.

Gran parte del impacto de la serie recae en la interpretación de Florence Longpré, que además de protagonizar la historia es su creadora. Su trabajo da forma a un personaje complejo, lleno de contradicciones, que se mueve constantemente entre la resiliencia y la fragilidad.

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A su lado, Thomas Ngijol aporta el contrapunto perfecto como Mortimer, convirtiéndose en su principal apoyo dentro del hospital. La química entre ambos evoluciona de forma natural, construyendo una relación clave tanto a nivel emocional como narrativo.

Más allá de sus protagonistas, 'Empatía' destaca también por el cuidado con el que trata a sus personajes secundarios. Pacientes, familiares y trabajadores del hospital forman un entramado de historias que se entrelazan con gran precisión, combinando momentos muy duros con toques de humor y dando como resultado una serie irregular y también fascinante, pero capaz de dejar una huella profunda. Está disponible en Movistar Plus+.

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