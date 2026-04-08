"Super Mario Galaxy' y 'Torrente' son lo mismo". El universo de Nintendo crece con muchísimo humor y una ristra de cameos como pilar fundamental

Tras el éxito arrollador de 'Super Mario Bros. La película', era inevitable que la secuela llegase en algún momento. Tras tres años de espera ya se ha estrenado 'Super Mario Galaxy: La película' rompiendo récords de taquilla como solo puede hacerlo Super Mario con una película bien frenética y cargada de humor.

Es lo que es, sin complicaciones

El universo de 'Super Mario Bros' se expande en la secuela con más personajes y referencias a los videojuegos de Nintendo. Un festival de color y aventuras que no baja el ritmo y no deja de aportar estímulos para mantenernos enganchados a la pantalla. Aunque una de sus mayores bazas, como apunta Alejandro G. Calvo en su crítica es lo bien que maneja la comedia.

"Es un humor básico, pero funcional. Tú la estás viendo y te diviertes porque tiene un humor de porrazos sencillo", aporta Alejandro, que defiende que 'Super Mario Galaxy: La película' es definitivamente ideal para el público más joven, que se lo va a pasar pipa en el cine, pero que tiene todos los componentes para enganchar a los adultos.

Sin duda la animación de Illumination, los encargados de la franquicia de 'Gru, mi villano favorito' y 'Los Minions', es uno de los grandes atractivos. Especialmente porque se ha mejorado la calidad desde la anterior película y se nota el aumento de presupuesto. Aunque "la tercera pata" para el cóctel explosivo de 'Super Mario Galaxy: La película' es el fanservice, destinado a los fans más fieles de los juegos.

"En el fondo es lo mismo que con 'Torrente'. No me gusta mezclar Super Mario y Torrente, pero es así. A la gente a la que le gusta la saga de Torrente de Santiago Segura le gusta mucho descubrir los cameos de la película", señala Alejandro. "Aquí pasa lo mismo. Los chavales están disfrutando muchísimo viendo cuál o qué tipo de personaje o movida proveniente del mundo de los videojuegos aparecen en la película. Yo soy de los que creen que eso es un dato muy importante".

Recapitulando, una película de animación simpática y divertida, que funciona a la perfección y que tiene los cameos necesarios para picarnos de cara al futuro de la franquicia. "Le mola a los chavales. Pues ya está, ya está bien".

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