Es uno de los mejores animes de 'Gundam', pero también se convirtió en la serie más controvertida de la saga. Ahora puede ver completamente gratis en streaming

'Gundam' es una de esas franquicias que se siguen reinventando constantemente. Este mismo año estrenó 'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' para darle una vuelta de tuerca a su Universal Century, pero lo cierto es que tenemos decenas de series por las que se puede empezar en cualquier momento para explorar esta saga de ciencia ficción.

Una de las más aclamadas sin duda es 'Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans', aunque también fue muy controvertida en su momento.

Un cóctel de clásicos

'Iron-Blooded Orphans' se ambienta varios siglos después de una gran guerra entre la Tierra y Marte, que terminó con este último siendo colonizado por los humanos. Con el paso del tiempo, Marte se ha ido distanciando y busca su propia autonomía, especialmente porque sus habitantes viven en la pobreza extrema.

Cuando unos militares terrestres atacan a los diplomáticos de Marte que iban a negociar la independencia y las tensiones crecen de nuevo. Así surge un grupo de luchadores de la libertad, niños y jóvenes que pilotan mobile suits y y se rebelan para exigir justicia.

'Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans' se estrenó el 4 de octubre de 2015 y llegó a contar con un total de 50 episodios producidos por Sunrise. Ya se podía ver al completo en Crunchyroll, pero hora, por su décimo aniversario, la serie se puede ver completamente gratis en el canal de YouTube de Mobile Suit Gundam, donde también se pueden ver otras series como 'The Witch from Mercury' o el remaster de 'SEED Destiny'.

El anime tan solo está disponible en japonés, aunque cuenta con subtítulos en 15 idiomas, incluyendo el castellano, así que es una oportunidad ideal si todavía tenemos pendientes una de las mejores series de la franquicia de 'Gundam'.

Siempre merece la pena revisitar la franquicia, en especial por la fantástica animación a la que Sunrise nos tiene acostumbrados, el diseño de los mechas, unos personajes carismáticos, y su feroz crítica al colonialismo y la corrupción política. Aunque 'Iron-Blooded Orphans' también fue muy criticada en su momento y no sentó bien a un sector de los fans.

Porque 'Gundam' ha retratado en el pasado historias con niños soldados, pero 'Iron-Blooded Orphans' fue objeto de controversia en Japón y se pidió que se limitase la edad para los espectadores por las escenas violentas y desgarradoras que mostraba en sus primeros capítulos. El que fuera tan "realista" y cruda tampoco ayudó demasiado en este frente, con el final un tanto agridulce que dejó muy pochos a los fans.

Aún así, el tiempo ha puesto a 'Iron-Blooded Orphans' en su lugar y se ha terminado revalorizando como uno de los mejores animes de 'Gundam'. Además de un punto de entrada perfecto a la franquicia, ya que se puede ver en cualquier momento sin estar pendiente de las otras series y películas de Universal Century, y que desde luego rompió el molde para los animes de la franquicia que vinieron después.

En Espinof | Estos fantásticos animes cumplen 10 años en 2025 y siguen más vivos que nunca. Dónde ver en streaming 3 de las mejores franquicias recientes

En Espinof | 5 impactantes animes cortos que se pueden ver en streaming en una tarde si no tienes tiempo que perder