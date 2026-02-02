‘Fast & Furious’ cerrará su historia volviendo a las carreras callejeras y Vin Diesel sugiere que veremos por última vez a Dom y Brian

Lo del punto y final de la saga 'Fast & Furious' está siendo un calvario —y no, no es un chiste malintencionado sobre su protagonista—. Ya vamos camino a los tres años desde que se estrenó la décima y, hasta la fecha, última entrega de la franquicia con menos respeto por las leyes de la física que nos ha dado la historia del cine, pero sus fieles devotos estamos de enhorabuena, porque su cierre ya tiene título oficial y un día marcado en el calendario para su estreno.

Rápidos p'a siempre

Tal como ha confirmado el propio Vin Diesel en su cuenta de Instagram, la hasta ahora conocida como 'Fast 11' se titulará finalmente 'Fast Forever' —no esperaba una horterada menor, he de decir con no poca alegría—, y llegará a nuestras salas de cine el 17 de marzo de 2028. Como veis, tendremos que armarnos de paciencia para ver cómo terminan unas aventuras de Dominic Toretto y compañía que, por otro lado, prometen volver a sus orígenes.

El verano de 2025, Diesel desveló las tres condiciones que puso a Universal para perfilar la undécima 'Fast & Furious', las cuales pasaban por volver a ambientarla en la ciudad de Los Ángeles y, lo que es más importante, volver a poner en el el centro del espectáculo la cultura automovilística y las carreras callejeras. La tercera clave en discordia es algo más espinosa, y la publicación del actor en redes da a entender que, de algún modo, se hará realidad.

Esta no es otra que reunir por última vez a Dominic y a Brian O'Conner, el personaje interpretado por un Paul Walker que perdió la vida en un accidente automovilístico en el año 2013 y que podría regresar en otro de esos necrocameos digitales que son tan horribles a nivel estético como a nivel ético y moral. En 'Fast & Furious 7' se usó al hermano de Walker con unas capas digitales por encima, así que no es descabellado pensar que volverán a intentar algo similar.

Por el momento 'Fast Forever' no tiene director, y no sabemos si Louis Leterrier volverá a ponerse al volante tras sustituir a Justin Lin en el set de 'Fast X'. Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto, pero las ganas que hay de echarle el guante a esto son gigantescas.

