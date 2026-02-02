'Wonder Man' ha cerrado por fin el arco de un personaje de Marvel que muchos habíamos olvidado. Un regreso discreto pero crucial para la serie

Lo que más llama la atención de 'Wonder Man', la nueva serie de Marvel, no es solo la presentación de Simon Williams como superhéroe, sino el inesperado protagonismo de un viejo conocido del Universo Cinematográfico de Marvel: Trevor Slattery.

A medio camino entre sátira del mundo del espectáculo y relato de redención personal, la serie convierte a un personaje que nació como una broma en 'Iron Man 3' en el corazón de la historia. Mientras Simon (Yahya Abdul-Mateen II) intenta abrirse camino como actor sin depender de unos poderes que no termina de aceptar, Trevor (Ben Kingsley) se mueve entre la culpa, el miedo y un deseo genuino de hacer algo bien por una vez en su vida.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de 'Wonder Man'.

Un reencuentro marcado por la manipulación

Trevor reaparece intentando ganarse la confianza de Simon como una falsa casualidad que, en realidad, forma parte de un plan del Departamento de Control de Daños. Obligado por el agente Cleary, que le amenaza con enviarle de vuelta a prisión, el antiguo Mandarín se infiltra en la vida del joven actor para vigilarlo de cerca. Al principio todo es una farsa, una nueva actuación más para alguien que lleva años viviendo de mentir.

Lo que Trevor no esperaba es terminar encariñándose de verdad con Simon. Cuando el engaño sale a la luz, la traición desata la furia del protagonista, que pierde el control de sus poderes y provoca una explosión que destroza el set de rodaje de la propia serie ficticia 'Wonder Man'.

El caos no solo evidencia el peligro que suponen las habilidades de Simon, sino también el peso de la culpa que Trevor arrastra por haber empujado la situación hasta ese punto.

En un giro tan irónico como emotivo, Trevor decide volver a ponerse el traje y asumir públicamente la responsabilidad del desastre. Ese gesto le envía directo a una prisión de máxima seguridad para supervillanos, pero también termina de sellar un arco de redención que el UCM llevaba años insinuando, desde 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos'. Por primera vez, Trevor deja de actuar para hacer algo genuinamente heroico.

Además, 'Wonder Man' también nos sorprende por cómo prescinde del clásico villano. Aquí no hay grandes planes de dominación mundial, Simon solo quiere triunfar sin convertirse en arma, su hermano actúa desde una preocupación mal expresada, y Cleary representa a una autoridad dura pero comprensible ante el peligro que suponen los poderes descontrolados.

Este enfoque más gris y humano convierte el final de temporada en un cierre muy potente, especialmente cuando Simon se lanza a una misión para rescatar a Trevor de la prisión de Yucca Valley, dejando la puerta abierta a que el viejo actor caído en desgracia aún pueda volver en el futuro del UCM.

