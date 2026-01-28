"Sigo estando feliz de que ocurriese". Chris Pratt recuerda su escena más controvertida en el Universo Marvel y el odio recibido por los fans

Pasan los años y muchas personas siguen sin tener claro que los actores no son los personajes a los que interpretan. Esta confusión —por no definirlo como "delirio"— no se da exclusivamente al mundo del cine, con casos como el de Laura Bailey, que recibió amenazas de muerte después de prestar su voz a Abby en el videojuego 'The Last of Us: Part II', pero hoy vamos a centrarnos en el séptimo arte.

Actor ≠ Personaje

Concretamente, vamos a tratar el caso de Chris Pratt en 'Vengadores: Infinity War', en la que su personaje Peter Quill se deja llevar por sus emociones en una de las escenas más potentes del largometraje. En ella, el fundador de los Guardianes de la Galaxia arruina la trampa que los Vengadores tienden a Thanos después de enterarse de que el Titán Loco asesinó a Gamora; un acto que, como todos, tienen consecuencias.

Y es que, después de ver el cierre de la Saga del Inifnito en 'Vengadores: Endgame', muchos fans culparon a Pratt de que Iron Man tuviese que sacrificarse para derrotar a Thanos y salvar los muebles. Ahora, ocho años después, el actor ha hablado sobre el tema en una entrevista con Out of Order, donde, dejó caer que echó algo de menos a James Gunn detrás de las cámaras en la producción dirigida por los hermanos Russo.

Definitivamente, estaba allí como apoyo al reparto de Los Vengadores. Adoro a los Russos, trabajé codo con codo con ellos, son geniales a la hora de permitirnos colaborar y contribuir en lo que respecta a ayudar con el guión y dar forma a los personajes. James Gunn no estaba dirigiendo esto. Esta fue la primera vez que interpretaba al personaje sin tener a James dirigiéndome, y se nota.

Más tarde, el intérprete recordó los reproches que el fandom del MCU dirigió contra él en los momentos más inesperados, subrayando que, sin esa escena, la dupla 'Infinity War'—'Endgame' hubiese durado cosa de media hora.

Lo salvaje de esta escena es que la gente destruyó a Quill porque básicamente hizo que matasen a Iron Man. Ese instante humano donde la gente odia a este personaje por un momento, y me tocó de verdad. La gente en la calle estaba en plan, '¿Por qué lo hiciste, tío?', y yo contestaba, '¡Yo no hice nada!'. También, si no lo hubiese hecho, la película, que son dos películas, hubiese durado 30 minutos. '¡Le tenemos!'. Eso no es una película.

Pese a todo, el paso del tiempo ha hecho que Chris Pratt vea la escena con otros ojos en lo que respecta a su impacto y a las implicaciones que tuvo para Peter Quill en la ficción, reflejadas a la perfección en 'Guardianes de la Galaxia: Vol. 3'.

Viéndolo con perspectiva, creo que siento el peso y las ramificaciones de lo que ocurrió al personaje de Quill después de eso. Sigo estando feliz de que ocurriese, pero no entendí que fuese a ser algo icónico. No creo que nadie lo hiciese.

