En 13 días se estrena una de las películas de ciencia ficción más grandes del año. Una increíble aventura de 200 millones con una puntuación casi perfecta

El cine de ciencia ficción cuenta con millones de aficionados a lo largo del planeta que siempre están atentos a las novedades que van a llegar a los cines. Ahora hay un título que promete arrasar que llegará a las salas españolas dentro de justo 14 días. Una espectacular aventura que también ha conquistado a la crítica y que seguramente haga lo mismo con el público: 'Proyecto Salvación'.

Basada en una novela Andy Weir, el mismo autor que sirvió como inspiración para la magnífica 'Marte (The Martian)', la historia de 'Proyecto Salvación' se centra en Ryland Grace, un improbable astronauta que es enviado al sistema Tau Ceti con el objetivo de salvar a la Tierra de un desastre que amenaza con acabar con nuestro planeta. El problema es que una vez allí descubre que es el único superviviente de la tripulación, lo que complicará aún más lo que ya era de por sí una misión casi imposible.

Todos los detalles sobre 'Proyecto Salvación'

La conexión de 'Proyecto Salvación' con 'Marte (The Martian)' va incluso más allá de partir de una novela del mismo autor y de las similitudes en su historia, pues ambas han sido escritas por Drew Goddard, guionista a quien también debemos la estupenda 'La cabaña en el bosque'. Eso sí, detrás de las cámaras ya no está Ridley Scott, pues en su lugar tenemos a Phil Lord y Christopher Miller, el mismo dúo que sorprendió hace unos años al mundo gracias a 'La Lego Película'.

Por su parte, el reparto está encabezado por un Ryan Gosling llamado a dejar huella como Ryland Grace. Ya no es solamente que sea su primera película desde su injusto pinchazo en taquilla con 'El especialista' en 2024, es que es una oportunidad de oro para volver a reivindicarse como una gran estrella de Hollywood.

Eso sí, tampoco quiero olvidarme de que también veremos en 'Proyecto Salvación' a Sandra Hüller, una prestigiosa actriz alemana a la que hemos durante los últimos años en tiempos tan imprescindibles como 'La zona de interés' o 'Anatomía de una caída' y que aquí tiene su primera gran oportunidad en Hollywood.

Además, las expectativas hacia 'Proyecto salvación' se dispararon poco después del lanzamiento de su primer tráiler, ya que arrasó con 400 millones de visualizaciones en 7 días. Una cifra histórica que luego tampoco garantiza nada en taquilla, pero sí deja claro que la película tiene al menos la curiosidad del público.

También le va a venir bien que Sony y Amazon hayan levantado muy pronto el embargo de críticas y que 'Proyecto Salvación' haya conseguido una puntuación casi perfecta. Ahora mismo cuenta con un 95% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, superando incluso el 91% que logró 'Marte (The Martian)' en su momento.

De hecho, la única pega es que todavía quedan 14 días para poder verla en España, ya que su estreno en nuestro país se retrasó hace poco del 20 al 27 de marzo de 2026. En Estados Unidos sí que mantiene su fecha original y esperemos que le vaya bien en taquilla, pues su presupuesto ha sido de 200 millones de dólares, lo que obliga a una recaudación muy elevada para recuperar la inversión.

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