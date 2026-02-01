Los creadores de 'Saw' vuelven a la saga para intentar recuperar su espíritu original. Puede que al fin veamos la primera secuela decente en mucho tiempo

Recuerdo como si fuese ayer el día en que vi la primera entrega de 'Saw'; y es que el festival de salvajadas, suciedad y recursos estéticos de videoclip de la MTV dosmilera fue una auténtica delicia que culminó con un giro final de esos que pueden levantar del asiento al espectador menos curtido en la materia. Pero, desgraciadamente, con el paso de los años, la franquicia ha ido deteriorándose progresivamente.

Recuperando la esencia

Los padres de la criatura original, Leigh Whannell y James Wan, se distanciaron de ella para dedicarse a otros menesteres, haciendo que las aventuras y desventuras de Jigsaw y sus sufridoras víctimas fuesen perdiendo enteros en una narrativa extendida durante demasiadas secuelas y que terminó pareciendo una telenovela no demasiado inspirada. Pero ojo, porque aún hay espacio para la esperanza.

Si digo esto es porque, durante una proyección especial de 'Saw' en el Festival de Sundance, Wan aseguró que después de haber tenido únicamente funciones de productores ejecutivos, tanto él como Whannell volverán a involucrarse creativamente en una 'Saw 11' que ya está en desarrollo y que llegará en algún momento aún por determinar.

Todo lo que puedo decir ahora mismo es... que vamos a hacer una. No quiero decir demasiado, aún es muy pronto. La franquicia ha vuelto a Leigh y a mi, así que estamos muy emocionados. Sí, significa mucho para nosotros.

El cineasta, además, ha confesado que la intención del dúo creativo no es otra que recuperar el espíritu del título de 2004, lo cual suena a las mil maravillas.

Queremos recuperar el espíritu de la película original. Queremos ser considerados y respetuosos con lo que los fans han aprendido sobre la naturaleza de la franquicia. Sabemos que hay mucho amor por este universo, pero queremos volver atrás al espíritu de la primera. Queremos hacer otra película de Saw que de miedo. Ese es el objetivo.

Esto, tal y como ha explicado Brad Miska en Dread Central, no quiere decir que Wan y Whannell vayan a ocupar de nuevo los asientos de director y guionista, sino que tendrán una relación más estrecha con el desarrollo y la creatividad. Algo que, por otro lado, tiene todo el sentido del mundo después de que Blumhouse, que tiene una estrecha relación laboral y comercial con Atomic Monster —el estudio del malasio—, adquiriese la propiedad intelectual.

Ojo, porque puede que estemos a punto de ver la primera 'Saw' en condiciones desde hace mucho, pero que mucho tiempo.

