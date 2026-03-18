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Esta película de Netflix es un retrato conmovedor sobre la supervivencia en tiempos de guerra. Un drama desgarrador que también deja lugar a la esperanza

Esta película de Netflix es un retrato conmovedor sobre la supervivencia en tiempos de guerra. Un drama desgarrador que también deja lugar a la esperanza

Aunque también simplifica un poco su mensaje

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Belén Prieto

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946 publicaciones de Belén Prieto

En pleno corazón de un gulag soviético, donde las temperaturas extremas y la escasez de recursos ponen a prueba a todos, surge una historia de resistencia y humanidad. Se trata de 'La tregua', una película dirigida por Miguel Ángel Vivas que relata cómo soldados españoles de bandos opuestos deben convivir y colaborar para sobrevivir, enfrentándose no solo al hambre y el frío, sino también a sus propios prejuicios y conflictos personales. 

Más allá de la guerra

La fuerza de 'La tregua' reside en cómo presenta a sus personajes. Interpretados por Miguel Herrán y Arón Piper, el filme transforma el conflicto bélico en una historia sobre dos hombres que, tras luchar en bandos contrarios durante la Guerra Civil Española, deben superar sus diferencias en medio de una situación extrema.

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Aquí, la dirección de Miguel Ángel Vivas no esquiva la dureza del paisaje ni de las condiciones de vida en el gulag. La película equilibra sus momentos más intensos con escenas que nos permiten conectar emocionalmente con cada personaje, incluso cuando sus circunstancias son extremas y devastadoras.

Aunque la historia transcurre en un contexto histórico específico, los temas que explora —la solidaridad, la fraternidad y la humanidad compartida— son universales. El arco emocional de los protagonistas invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la rivalidad, el perdón y la convivencia, haciéndola no solo una película bélica, sino una obra que va más allá.

'La tregua'

Con unas actuaciones sólidas, una atmósfera envolvente y un relato que eleva la narrativa bélica a un plano más reflexivo -aunque tienda a quedarse en algo simplista-, 'La tregua' es una película estupenda y además está disponible en Netflix.

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