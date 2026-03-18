'Dune 3' ha ganado la primera batalla a 'Vengadores Doomsday': su sensacional tráiler es la confirmación definitiva de que en Marvel deberían estar preocupados

Que dos películas muy caras se estrenen el mismo fin de semana no es algo para nada habitual, ya que es visto como una forma de hacerse la competencia entre sí y que los ingresos de ambas bajen. Es cierto que ahí tenemos la excepción de Barbenheimer, pero en el caso de 'Dune 3' y 'Vengadores Doomsday' no tengo para nada claro que algo remotamente similar pueda suceder.

Desde hace tiempo se sabe que tanto 'Dune 3' como 'Vengadores Doomsday' van a estrenarse el 18 de diciembre de 2026. Todo hacía pensar que Warner o Disney iban a dar su brazo a torcer, pero cada vez está más claro que ninguna de las dos va a hacerlo, pero también que la película de Denis Villeneuve ha ganado la primera batalla y que su sensacional tráiler es la confirmación definitiva de ello.

La gran ventaja competitiva de 'Dune 3'

La cuestión es que Warner fue la primera en hacerse con esa fecha y así se aseguró una importante ventaja competitiva: 'Dune 3' tiene en exclusiva las salas IMAX en Estados Unidos durante tres semanas, tiempo durante el cual 'Vengadores Doomsday' se queda sin acceso a ellas, lo cual tendrá repercusiones en su recaudación final en taquilla.

Por ponerlo en perspectiva, 'Dune 2' tuvo unos ingresos mundiales de 715 millones de dólares, pero es que 145 millones llegaron de su exhibición en salas IMAX, lo que se traduce en un poco más del 20% de su recaudación. Eso deja claro la importancia de hacerse con ellas y pone a Marvel entre la espada y la pared. ¿Queréis otra prueba de ello? 'Vengadores Endgame' ingresó 858 millones en salas IMAX, lo que en su caso representa más de un 30% de su recaudación final...

Siendo justos, tanto 'Dune 3' como 'Vengadores Doomsday' son películas muy caras, pero incluso ahí hay diferencias. Se espera que la cinta protagonizada por Timothée Chalamet ronde los 200 millones de presupuesto, mientras que los expertos apuntan a que el coste de la película de Marvel podría llegar a dispararse hasta los 600 millones.

En ninguno de los casos son datos oficiales, pero que va a haber diferencia es evidente, pues el presupuesto de 'Dune 2' se quedo en 190 millones y el de 'Vengadores Endgame' se estimó en 356 millones. Casi el doble y ahora Marvel ha tenido que pagar aún más para conseguir ciertos regresos -en Puck aseguraron que Robert Downey Jr. iba a ganar más de 100 millones de sueldo solamente entre esta película y 'Vengadores Secret Wars'-...

Eso lleva a que Disney tampoco pueda arriesgarse a que 'Vengadores Doomsday' pueda pinchar en taquilla. Es una película fundamental para ver si pueden reconquistar a aquellos espectadores que han quedado un tanto desencantados con el Universo Cinematográfico de Marvel posterior a 'Vengadores Endgame', pero claro, un nuevo retraso también sembraría ciertas dudas...

La cuestión ahora es que el reciente lanzamiento del tráiler de 'Dune 3' es la confirmación definitiva de que en Warner no piensan echarse atrás. Tampoco tienen motivos para ello, porque la ventaja de tener las salas IMAX garantiza la entrada a un coste más elevado aquellos espectadores dispuestos a pagar más por ver un espectáculo así de grandioso en la mejor pantalla posible. Esa opción no va a existir con 'Vengadores Doosmday'.

Obviamente, las dos pueden acabar recaudando mucho dinero estrenándose el mismo día, pero ya hay fans discutiendo por el hecho de que van a perjudicarse mutuamente y que Marvel es la que más se arriesga con ello. Y es que hace unos años habría arrasado con cualquiera, pero ahora su situación es mucho más complicada...

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