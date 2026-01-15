Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet sueñan con su propio 'Barbenheimer' para estas navidades: "Estamos pensando en Dunesday"

Desde que 'Barbie' y 'Oppenheimer' coincidieron en taquilla, convirtiéndose en dos éxitos arrolladores y dando lugar a un fenómeno inesperado bautizado como 'Barbenheimer', muchas han sido las producciones que han intentado replicar el éxito. Los compañeros de cama de estos intentos desesperados por llamar la atención han sido tan extraños como 'La patrulla canina' y 'Saw', pero este 2026 puede que nos encontremos con el primero que funcione desde el hito de 2023.

Duelo de titanes

Esta, al menos, es la intención de Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet, que se enfrentarán en taquilla la próxima temporada navideña con dos bombazos potenciales de la talla de 'Dune: Messiah' y 'Vengadores: Doomsday', y que compartieron su esperanza con el público de un pase especial de 'Marty Supreme' en el que coincidieron el pasado miércoles.

Downey, con su retranca habitual, recordó que ambos —Chalamet y él— tienen dos películas con la misma fecha de estreno y que habían decidido acuñar un nombre para el evento. "Estamos pensando en Dunesday", aseguró el bueno de Robert entre las risas de los asistentes, probablemente esperando que el invento salga mejor que el mencionado 'Saw Patrol' o 'Glicked', que intentó promover las sesiones dobles entre 'Wicked' y 'Gladiator II'.

A los títulos dirigidos por Greta Gerwig y Christopher Nolan les salió de perlas la maniobra de marketing, sumando entre ambos cerca de 2 500 millones de dólares en todo el mundo —1 447 para 'Barbie' y 975 para 'Oppenheimer'—. No obstante, si algo hizo que llegase a buen puerto, fue el cariz más o menos espontáneo, que llenó las redes sociales de contenido que, después de todo, no dejó de ser publicidad gratuita.

El próximo 18 de diciembre podremos disfrutar, ya sea en sesión doble o con algo de tiempo de respiro entre medias, de 'Vengadores: Doomsday' y de 'Dune Messiah', capitaneadas por los hermanos Russo y Denis Villeneuve respectivamente. Quién encabezará la taquilla de ese fin de semana es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta el bajón de interés progresivo hacia el cine de superhéroes, así que solo nos queda esperar.

