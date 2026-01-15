HOY SE HABLA DE

Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet sueñan con su propio 'Barbenheimer' para estas navidades: "Estamos pensando en Dunesday"

'Vengadores: Doomsday' y 'Dune: Messiah' se enfrentarán en taquilla la próxima temporada navideña

asdf
2 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
victor-lopez

Víctor López G.

Editor
instagram
4811 publicaciones de Víctor López G.

Desde que 'Barbie' y 'Oppenheimer' coincidieron en taquilla, convirtiéndose en dos éxitos arrolladores y dando lugar a un fenómeno inesperado bautizado como 'Barbenheimer', muchas han sido las producciones que han intentado replicar el éxito. Los compañeros de cama de estos intentos desesperados por llamar la atención han sido tan extraños como 'La patrulla canina' y 'Saw', pero este 2026 puede que nos encontremos con el primero que funcione desde el hito de 2023.

Duelo de titanes

Esta, al menos, es la intención de Robert Downey Jr. y Timothée Chalamet, que se enfrentarán en taquilla la próxima temporada navideña con dos bombazos potenciales de la talla de 'Dune: Messiah' y 'Vengadores: Doomsday', y que compartieron su esperanza con el público de un pase especial de 'Marty Supreme' en el que coincidieron el pasado miércoles.

Downey, con su retranca habitual, recordó que ambos —Chalamet y él— tienen dos películas con la misma fecha de estreno y que habían decidido acuñar un nombre para el evento. "Estamos pensando en Dunesday", aseguró el bueno de Robert entre las risas de los asistentes, probablemente esperando que el invento salga mejor que el mencionado 'Saw Patrol' o 'Glicked', que intentó promover las sesiones dobles entre 'Wicked' y 'Gladiator II'.

El 'Barbenheimer' no hace gracia en Japón: Warner Bros se disculpa por el marketing de 'Barbie' para evitar un boicot en el país víctima de la bomba atómica
En Espinof
El 'Barbenheimer' no hace gracia en Japón: Warner Bros se disculpa por el marketing de 'Barbie' para evitar un boicot en el país víctima de la bomba atómica

A los títulos dirigidos por Greta Gerwig y Christopher Nolan les salió de perlas la maniobra de marketing, sumando entre ambos cerca de 2 500 millones de dólares en todo el mundo —1 447 para 'Barbie' y 975  para 'Oppenheimer'—. No obstante, si algo hizo que llegase a buen puerto, fue el cariz más o menos espontáneo, que llenó las redes sociales de contenido que, después de todo, no dejó de ser publicidad gratuita.

El próximo 18 de diciembre podremos disfrutar, ya sea en sesión doble o con algo de tiempo de respiro entre medias, de 'Vengadores: Doomsday' y de 'Dune Messiah', capitaneadas por los hermanos Russo y Denis Villeneuve respectivamente. Quién encabezará la taquilla de ese fin de semana es una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta el bajón de interés progresivo hacia el cine de superhéroes, así que solo nos queda esperar.

Si quieres una ración semanal de información y otras cosas relacionadas con el mundo del cine, date una vuelta por nuestra Newsletter, Espinofrenia.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025 

 

Temas

Ver 2 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios