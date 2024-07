Paul Mescal quiere que 'Gladiator 2' y 'Wicked' tengan su propio "Barbenheimer". "Sería increíble porque creo que las películas no podrían ser más opuestas"

No cabe duda de que 'Gladiator II' sigue siendo una de las películas más esperadas del curso cinematográfico 2024 a pesar de que su tráiler, lanzado recientemente, ha dejado a muchos —entre los que me incluyo— tremendamente fríos y temiendo otro patinazo como el de 'Napoleón'. Eso sí, sea como sea en términos cinematográficos, no cabe duda de que, en lo que respecta a la taquilla, lo nuevo de Ridley Scott tiene potencial para dar el campanazo.

Wickdiator

No obstante, el actor Paul Mescal, protagonista de la película, confía en que la producción tenga un empujoncito en el box office provocado por una réplica del fenómeno "Barbenheimer", esta vez generado por una sesión doble entre la secuela de 'Gladiator' y la adaptación del musical 'Wicked' a la gran pantalla, que comparten fecha de estreno el próximo 22 de noviembre de este mismo año.

Así ha soñado Mescal con este escenario durante una entrevista con Entertainment Tonight.

“Wickdiator no se dice muy bien, ¿verdad? Creo que mi preferencia probablemente sería Glicked si tiene un efecto similar al que tuvo con Barbie y Oppenheimer. Sería increíble porque creo que las películas no podrían ser más opuestas, y funcionó en ese contexto anteriormente. Así que cruzo los dedos para que la gente venga a ver ambas películas en su fin de semana de estreno”.

Además, el intérprete ha explicado las dos claves de 'Gladiator II' que le emocionan particularmente.

“Creo que lo que me emociona principalmente es el homenaje que rinde a la primera, pero también la nueva dirección que toma la película. Creo que la película está bien equilibrada en ese sentido en términos de la acción física de la película y de los aspectos políticos”.

Aún faltan unos meses para echar el guante a la nueva épica de Scott y presenciar su férrea batalla con una 'Wicked' con la que no comparte público objetivo. Ya veremos qué ocurre, pero todo apunta a un cierre de 2024 de lo más rentable y a un repunte de tuiteros con la foto del personaje de Mescal en el perfil y con un "Fuerza y honor" escrito en la descripción.

